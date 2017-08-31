Президент в день праздника Limba Noastră возложил цветы к памятнику Штефану чел Маре и бюстам классиков молдавской литературы

Президент Молдовы Игорь Додон по случаю празднования 28-ой годовщины Limba Noastră возложил с утра цветы к памятнику Штефану чел Маре и бюстам классиков молдавской литературы.

Глава государства сразу после инаугурации заменил румынский язык на молдавский на сайте Аппарата президента.

- Это праздник нашего исторического языка, на котором говорил и великий Штефан, - молдавского языка. Именно так указано и в Конституции Республики Молдова. Призываю всех уважать Конституцию, знать и уважать наш язык, потому что он является частью нашей вековой истории, - сказал Игорь Додон.

Молдавский язык был объявлен официальным языком Молдовы в 1989 году, тогда же было принято решение об использовании латинского алфавита. Все это произошло после того, как в Кишиневе 27 августа 1989 года состоялось Великое Национальное Собрание, в котором приняло участие около 750 000 человек.

Ранее Игорь Додон поздравил Александра Лукашенко с 63-летием. Глава государства тепло пожелал коллеге крепкого здоровья и дальнейших успехов в его деятельности по экономическому и социальному развитию, укреплению государственности и повышению международного авторитета страны.