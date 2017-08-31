Молдова как никогда близка к НАТО

Украина заявила, что приступает к процессу вступления в НАТО, и что этот процесс завершится к 2020 году. Это вполне реальный срок, особенно если учитывать, что и генсек НАТО Йенс Столтенберг, и ряд других высокопоставленных чиновников организации, в последнее время неоднократно поощрительно высказывались в адрес Украины. Похоже, у Молдовы также появились вполне реальные шансы стать членом НАТО в ближайшие годы, хотя наши власти не заявляют об этом открыто.

Необходимо отметить, что впервые за последние десятилетия можно утверждать, что вступление Молдовы в НАТО действительно реально. Но заявляя об этом, необходимо учитывать три элемента. Первый – заинтересованность НАТО в «поглощении» Молдовы. Такая заинтересованность есть и сейчас она больше, чем когда либо. Если Украина вступит в НАТО, Молдова окажется среди двух стран-членов НАТО, потому что Румыния уже входит в состав Альянса. НАТО будет нелегко смириться с тем, что между двумя странами в составе Альянса будет расположена небольшая страна не член НАТО, у которой к тому же есть неподконтрольные территории, на которых дислоцированы российские вооруженные силы, с самым большим в Европе складом вооружений в Колбасне. Очевидно, что для НАТО намного проще «поглотить» Молдову полностью или частично, чтобы хоть как-то изменить невыгодную для себя ситуацию.

Второй элемент – заинтересованность молдавских властей во вступлении в НАТО. Это пока не объявленное официально стремление напрямую связано с другим жизненно важным интересом молдавской власти – удержаться у власти. В условиях ссоры с Москвой и ЕС, единственной альтернативой для власти является союз с США или НАТО. Желая расширения НАТО в нашем регионе, США не только закроют глаза на многочисленные грехи молдавской власти, но и смогут повлиять на ЕС, чтобы он также закрыл глаза, и продолжил оказывать Молдове поддержку еще какое-то время.

Третий элемент – способность власти изменить Конституцию, в части статуса нейтралитета Республики Молдова. Известно, что Влад Плахотнюк контролирует более двух третей депутатов парламента, и без особых усилий может расширить свое влияние в парламенте, чтобы получить конституционное большинство, и изменить Основной закон государства.

Все это указывает на то, что в течение следующих нескольких лет Молдова вполне может стать членом НАТО. Тем более, что в этом случае становятся понятными действия нашей власти, вызывающие напряженность в отношениях с Россией, и общие с Украиной усилия, направленные на изменение ситуации с Приднестровьем, которые также вызывают недовольство Тирасполя и Москвы.

Конечно, все еще может измениться, но как минимум теоретически можно предположить, что разговоры о возможном вступлении Молдовы в НАТО никогда не были так реальны, как сейчас.

Думитру Спэтару