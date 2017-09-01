Корнелиу Падневич: Надеюсь, что российские власти понимают, что некоторые красные линии пересекать не следует

В интервью для портала ТРИБУНА депутат от Демократической партии Молдовы (ДПМ) Корнелиу Падневич ответил на ряд вопросов о нынешней политической обстановке, и рассказал, готов ли он баллотироваться по одномандатному округу на предстоящих парламентских выборах.

T.: Г-н Падневич, Вас все чаще видят на местах, особенно в Дрокии. Как Вы это объясните?

К.П.: Эти визиты обязательны для каждого депутата, который осознает миссию своей должности. Не зря же депутаты называются и народными избранниками. Статус народного избранника обязывает каждого ответственного депутата и партию находиться среди людей, знать о проблемах, с которыми они сталкиваются, и в меру своих возможностей, пытаться их решать. Серьезная и ответственная политика не может быть продумана без такого отношения к гражданам. Мы в ДПМ понимаем это, и пытаемся сблизиться с народом, и именно поэтому мы выступили в поддержку смешанного голосования. Так что не только я, но и все мои коллеги по парламенту бывают на местах, встречаются с людьми, и общаются с ними.

T.: Вследствие этих встреч, можете сказать, на что люди жалуются чаще всего?

К.П.: Проблем много, потому что всем прекрасно известно, что мы далеки от того уровня жизни, которого мы все хотим. Проблемы связаны с состоянием дорог, уровнем доходов, безработицей, плохим качеством здравоохранения и многим другим. Все эти проблемы мы в партии пытаемся решить, путем политики и мер правительства, или утверждения законов. Всем известно, что предпринимаются меры по повышению пенсий и зарплат. Последняя из таких мер – повышение с 1 сентября зарплат в сфере образования. Прилагаются усилия по созданию улучшенной системы здравоохранения. Был предпринят ряд мер по повышению привлекательности деловой среды, чтобы поощрить создание новых рабочих мест, чтобы молодежь не покидала страну. Постепенно мы решаем существующие проблемы страны и людей, чтобы сделать жизнь лучше. Конечно, нельзя сразу все изменить. Самое важное то, что мы занимаемся этим постоянно.

T.: Если забыть о том, что Вы представитель правящей партии, скажите честно, как воспринимают люди последние важные политические события: реформу правительства, изменение избирательной системы и др.?

К.П.: Люди по-разному воспринимают эти события, и это естественно. Хочу отметить, что большинство людей довольно проводимыми нами реформами. И это несмотря на то, что некоторые политические партии пытаются спекулировать по этому поводу. Люди видят, что изменения идут им на пользу. Если говорить о реформе правительства, то даже самые неосведомленные граждане нашей страны понимают, что сокращение числа министерств и политических функций полезно. Это означает и экономию бюджетных средств, и создание улучшенной, соответствующей нуждам граждан структуры, которая основана на профессионализме работников публичной администрации. Также обстоят дела и с изменением системы голосования, которое дает гражданам возможность напрямую избирать часть депутатов. Это повысит уровень ответственности депутатов и партий. В итоге выиграют люди, потому что смогут больше влиять на политиков.

T.: Кстати, по Вашим наблюдениям, что думают люди о напряженности в молдавско-российских отношениях? Спрашиваю, потому что на местах, особенно в северных районах, люди еще ориентируются, так сказать «на Москву».

К.П.: Напряженность, о которой Вы говорите, не касается, или не должна касаться наших отношений с Российской Федерацией. Реакция молдавских властей была ответом на определенные, нелицеприятные жесты с российской стороны, и ни в коем случае не были направлены на возникновение напряженности в двусторонних отношениях. Мы по-прежнему хотим развития отношений с РФ, но на основе взаимоуважения и соблюдения взаимных интересов. Это оправданная и законная позиция, и люди, с которыми я общался на местах, в том числе и русскоязычные, согласны с этим. Они прекрасно понимают, что предпринятые нашими властями меры, были защитными, и не были направлены на ухудшение отношений с Россией.

T.: Дипломатические отношения между Республикой Молдова и Российской Федерацией усложняются. Можно сказать, что была достигнута крайняя точка?

К.П.: Не мгу сказать, что крайняя точка была достигнута, но контекст, несомненно, усложнился. Очень надеюсь, что вскоре эта ситуация будет преодолена. Повторяю, мы полностью открыты для развития отношений с РФ, но не будем поощрять недружественные действия и заявления в адрес наших граждан и государства. Между двумя странами, стремящимися к хорошим взаимоотношениям, такие жесты недопустимы.

T.: Думаете, Россия ответит на последние действия молдавских властей?

К.П.: Не знаю, ответят ли, и как ответят российские власти. Но знаю, что ответные действия отдалят нас от точки возобновления дружественных двусторонних отношений. Надеюсь, что российские власти это понимают, как понимают и то, что некоторые красные линии пересекать не следует, в случае, если есть желание наладить по-настоящему хорошие отношения.

T.: В какой мере ухудшение молдавско-российских отношений может привести к разгоранию конфликта между президентом Додоном и правящей властью?

К.П.: Мы реагировали каждый раз, когда Игорь Додон своими действиями и заявлениями компрометировал политику нашего государства. Так было и в случае с антиевропейскими заявлениями президента, и когда он хотел, без согласования с властями страны, практически узаконить празднества в связи с 25-летием миротворческой миссии. Впредь, наша партия также будет пресекать его действия, несоответствующие статусу президента страны. Он должен понимать, что представляет интересы Республики Молдова, а не другого государства. Если он этого не поймет, он будет наказан, в первую очередь гражданами нашей страны.

T.:Игорь Додон объявил, что намерен встретиться с президентом России на саммите СНГ. Как Вы думаете, повлияет ли эта встреча на молдавскую политику?

К.П.: Очень хорошо, что президент Додон встретится с президентом Путиным. Мы, как я уже говорил, выступаем за дружественные отношения с РФ, и если Игорь Додон может этому поспособствовать, это очень хорошо. Плохо, что для нашего президента закрыты двери в другие канцелярии, в том числе европейские. Но это неудивительно, учитывая его агрессивную и неадекватную риторику в адрес Европейского союза и Запада в целом. Это должно заставить его задуматься, потому что он президент Республики Молдова, и должен думать об интересах этой страны. А укрепление отношений с ЕС — в наших интересах.

T.: В последнее время все чаще звучат утверждения о том, что осенью будет пересмотрен Закон о вводе смешанной системы голосования в части проведения второго тура голосования в одномандатных округах. Насколько это вероятно?

К.П.: Не желаю комментировать, и тем самым поощрять спекуляции. У нас есть недавно принятый закон о новой избирательной системе, и он вступил в силу. На этом все.

T.: Вы будете баллотироваться в депутаты по одномандатному округу ?

К.П.: Если партия, членом которой я являюсь, предложит мне, я почту это за честь, и приму это как испытание для моих личных качеств. Как я уже говорил, я часто бываю на местах, общаюсь с людьми, и для меня лично это стало бы еще одной проверкой моих способностей. Это позволило бы мне развиваться, так как мои усилия и действия были бы оценены людьми и сообществами, с которыми я сталкиваюсь по роду деятельности.

Михаела Коноваль

Примечание: Переопубликован от 19.08.2017