«Шериф» шагнул в групповой этап, обогатившись на 3,6 миллиона евро

Николай Павлов

24 августа ответный матч в Тирасполе между местным «Шерифом» и польской «Легией» в рамках раунда плэй-офф лиги Европы завершился нулевой ничьей. Благодаря голу, забитому на выезде (матч в Польше завершился со счетом 1:1), тираспольские «осы» в четвертый раз в своей истории вышли в групповой этап лиги Европы. Поляки с 39 минуты играли вдесятером - игрок «Легии» Паздан был удален с поля после второго предупреждения.

Главный тренер «Шерифа» Роберто Бордин на послематчевой пресс-конференции поздравил своих подопечных с удачным исходом матча: «Ребята – молодцы, провели хороший матч. Мы ожидали, что «Легия» будет атаковать. В начале игры сосредоточились на контратаках, но со временем начали играть смелее и у нас было много моментов. Самое главное - это результат, мы идем дальше. Конечно, вдесятером «Легии» было труднее играть, но футбол непредсказуем, и мы адаптировались под такую игру».

Наставник «Легии» Яцек Магера назвал исход матча провалом: «Что бы я ни сказал, это не изменит исход и тот факт, что мы не прошли дальше. Это трудный момент для нас, но нам нужно собраться как можно скорее и выиграть матчи чемпионата. Такой матч не должен повториться в будущем. Это провал. Я первый, кто принимает критику сегодня. Я несу ответственность за команду. Я могу говорить все, что угодно, но это ничего не изменит».

Казна тираспольского клуба за участие в летних матчах в еврокубках обогатилась на 3,6 миллионов евро – рекордная сумма за всю историю участия молдавских клубов в матчах за еврокубки: 320 тысяч евро получит «Шериф» от УЕФА за участие во 2-м квалификационном раунде лиги чемпионов, 420 тысяч - за участие в 3-м квалификационном раунде, 2,6 миллиона - за выход в групповой этап лиги Европы. Еще 260 тысяч евро клуб получит как чемпион страны, не пробившийся в групповой раунд лиги чемпионов. В групповом раунде казна клуба может увеличиться в зависимости от результатов команды. За каждую победа УЕФА премирует 360 тысячами евро, за каждую ничью – 120 тысячами.

Доходы других молдавских клубов, участвовавших в этом сезоне еврокубков, более скромны. «Дачия» и «Милсами», вылетевшие в первом же раунде лиги Европы, получат по 215 тысяч евро. «Заря», вылетевшая во 2-м раунде, получит на 235 тысяч евро больше.

25 августа в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. «Шериф» попал в одну группу с датским «Копенгагеном», российским «Локомотивом» и чешским «Злин», который попал напрямую в групповой раунд лиги Европы благодаря тому, что английский «Манчестер Юнайтед», выигравший лигу Европы прошлого сезона, по итогам чемпионата Англии пробился в лигу чемпионов. С чешским клубом «Шериф» сразится в гостях в первом матче в гостях 14 сентября.