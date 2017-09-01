Богдан Цырдя: Союз был до того «слабый», что с ним до сих пор воюют, и никак не могут победить

СССР уже 26 лет как ушел в небытие.

И что же?

Союз был до того «слабый», что до сих пор с ним воюют, никак не могут победить.

Был такой недоразвитый, что до сих пор воруют построенное во время СССР.

Был такой бедный, что до сих пор у нас лишь 2/3 ВВП на душу населения от уровня СССР.

Союз был такой отсталый в плане культуры, образования и медицины, что до сих пор учимся в школах, построенных при СССР, лечимся в советских больницах и советскими лекарствами, а правительство заседает в бывших зданиях КПСС/КПМ.

И да, лечат нас все те же советские доктора, учат все те же советские учителя, а критикует это все та же бывшая номенклатура.

Масштаб репрессий был настолько велик, что до сих пор не можем никак дойти до численности населения при СССР. В 1990-м -4,3 миллиона, в 2016-м -2,9 миллиона. Или, может быть, сегодня репрессии намного эффективней?

Кстати, особо ужасающим был «застой». Цены на хлеб, молоко, яйца и т.д. в течение 30 лет «застыли» на отметке 16 копеек (буханка хлеба), 22 копейки (литр молока), 90 копеек (десяток яиц), 2,20 рубля (кило колбасы «Докторская»).

СССР, безусловно, был «диктатурой». Поэтому во власть, на различные руководящие посты легко могли попасть и крестьяне, и учителя, и кухарки, и доярки.

Сегодня, эти бывшие крестьяне и кухарки лишили власти, денег и достойной жизни нынешних кухарок и доярок.

Но не все так плохо. Зато, у нас есть праздник –«Limba noastra»!

С праздником вас!