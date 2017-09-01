Уровень влияния глобального потепления на Молдову оценивается как средний

Ученые уверены - таким сильным ураган Харви был из-за глобального потепления. И с каждым годом последствия изменений климата будет все очевидней. Уровень влияния потепления на Молдову пока оценивают как средний. Это вывод исследователей американского университета Нотр-Дам. Ученые считают, что самыми уязвимыми окажутся развивающиеся страны, у которых нет средств для борьбы со стихией.

По оценкам ученых, Молдова - одна из 25-ти стран со средним уровнем влияния глобального потепления. В эту группу входят также Сербия, Албания, Иран и Азербайджан. В нашей стране под удар в первую очередь попадет сельское хозяйство. Фермеры говорят, что изменения климата уже очевидны.

"Последние годы были засушливыми. Раньше сильная засуха случалась раз в десять лет, а сейчас - практически каждый год", - сказал фермер Никанор Косовой.

Наканор Косовой выращивает на двух тысячах гектаров пшеницу, подсолнечник и кукурузу. Именно кукуруза страдает от засухи больше всего.

"Кукурузу сейчас выращивать нерентабельно, потому что она любит влагу. А если дождя нет, очень быстро вянет и высыхает", - добавил фермер Никанор Косовой.

Специалисты отмечают, что климатические изменения сказываются на жизни каждого, так как ведут к росту цен.

"С потеплением мы фактически переходим в другую географическую зону, где выгодно выращивание тепличных культур. Но традиционное сельское хозяйство пострадает. Будет сложно что-то планировать из-за высоких затрат на ирригацию и на содержание сельхозугодий", - отметил экономист роман Киркэ.

Впрочем, на некоторые сельхозкультуры потепление пока влияет благотворно.

"Такие культуры, как персики, абрикосы, виноград комфортно себя чувствуют в новых климатических условиях. Например, высокая температура воздуха в конце августа и в сентябре благоприятно сказывается на качестве винограда и вина", - сказала директор Института экологии и географии Мария Недялкова.

Самыми серьезными последствия глобального потепления могут стать в африканских странах - ЦАР, Чаде и Эритрее. А наименьшему влиянию подвержены Соединенные Штаты, Германия и Норвегия. Эти страны с сильной экономикой ежегодно инвестируют миллионы долларов в борьбу с последствиями изменений климата.