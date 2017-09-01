Для первоклассников 1 сентября - долгожданный праздник

1200 школ страны объявят завтра торжественным первым звонком о начале нового учебного года. Подготовку к нему многие оставили на последний день. Поэтому на школьных ярмарках и в магазинах сегодня царила шумная суета. Загодя подготовились только первоклашки, ведь посвящение в ученики для них - долгожданный праздник.

Первоклассница Беатриче собрала ранец еще месяц назад. Школьную форму тоже уже выгладили. Девочке она очень нравится.

«Дочь с первого августа репетирует первое сентября перед зеркалом. Ранец должен безупречно сочетаться с юбкой. Эмоции ее переполняют».

«Я хочу в школу. Там у меня появятся новые друзья, и нас научат многим интересным вещам», - сказала ученица первого класса Беатриче Пэлэрие.

Между тем многие родители оставили подготовку к школе на последний летний день. На школьных ярмарках и в магазинах школьных принадлежностей с утра 31 августа многолюдно.

«Откладывала подготовку к школе потому, что хотели приехать из района Резина в город. А выходной только сегодня».

На подготовку детей к школе родители приготовили в среднем три тысячи леев. Но тем не менее возле павильонов, где товары продают со скидкой, собрались очереди.

«Приобретая одну пару обуви для ученика, вы получает скидку в 20% на вторую пару».

«Все представленные здесь детские модели мы продаем со скидкой в 20-30%».

Особенно внимательно родители отнесли к выбору школьных ранцев.

«Это ортопедический ранец. Он удобный и легкий. Стоит чуть больше тысячи. Надеюсь, прослужит не меньше двух лет».

Ну, а самый высокий спрос - на тетради, ручки, карандаши и другие школьные принадлежности.

«Есть тетради в 12 листов по 70 банов, в 48 - по три семьдесят. Простой дневник стоит десять леев, в толстой обложке - 25 леев, в кожаном переплете – 50. Цены на пеналы начинаются от 15 леев».

В нынешнем году в Молдове первого сентября в школу пойдут примерно 340 тысяч учеников.