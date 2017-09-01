Полиция делает уточнения в связи со смертью молодого человека в тюрьме

Генеральный инспекторат полиции (ГИП) делает уточнения в связи со смертью в пенитенциарном учреждении молодого человека по имени Андрей Брагуца. В пресс-релизе полиции отмечается, что молодой человек скончался в результате „респираторной недостаточности” c ,,гнойной бронхопневмонией”, что подтверждено соответствующей медицинской справкой. А синяки, которые были на теле молодого человека, являются результатом агрессии со стороны сокамерников, отметившие, что у Брагуца было неадекватное поведение сексуального характера и таким образом они посчитали себя подвергнутыми агрессии, передает IPN.

Генеральный инспекторат полиции уточнил, что 15 августа экипаж ГИП, находясь на трассе Бэлць-Сэрэтень, зафиксировал на аппарате радара превышение транспортным средством скорости (110 км), а водитель проигнорировал требование представителей закона остановиться, продолжая движение по встречной полосе, показывая в окне неприличные жесты. При помощи другого патрульного экипажа инспектората полиции Орхей транспортное средство было вынужденно остановлено в населенном пункте Ратуш, района Криулень, а к водителю были применены специальные средства (наручники) без нанесения физических травм. Так как он проявлял неадекватное поведение, его сопроводили в Республиканской наркологический диспансер с целью определения характера возможной степени опьянения.

Согласно данным докладной судебной экспертизы, выданной Центром судебной медицины, Андрей Брагуца страдал хроническим и эволютивным психическим заболеванием параноидальной шизофренией и в момент совершения правонарушения находился в данном психическом состоянии. В помещении диспансера он отказался давать биологические пробы, оскорбляя работников данного учреждения и полиции. В связи с отказом инспекторат полиции сектора Рышкань возбудил уголовное дело. Суд муниципия Кишинева, офис Чокана, выдал 18 августа ордер на его предварительный арест сроком на 30 дней.

Как результат, Андрей Брагуца был задержан и сопровожден в изолятор предварительного заключения, а в период задержания не заявил о возможной агрессии со стороны работников полиции, соответственно, не потребовал вмешательства медицинских служб. Впоследствии сотрудники изолятора обратились за помощью к службе скорой помощи 903, а причиной явилось неадекватное поведение Андрея Брагуца, которому поставили диагноз „состояние аффекта”. Из-за неадекватного поведения задержанного, на протяжении последующих дней службу скорой помощи 903 вызывали неоднократно и медики поставили ему диагноз „психическое, шизофреническое расстройство”.

23 августа суд офиса Чокана выдал заключение о госпитализации арестованного в психиатрическую клиническую больницу и его госпитализировали.

Полиция уточнила также, что в ходе уголовного преследования было установлено, что Андрей Брагуца находится на учете у врача-психиатра с 2012 года и страдал хроническим и эволютивным психическим заболеванием параноидальной шизофренией. Вместе с тем, в ходе отмеченных выше действий, в отношении полиции не были отмечены жалобы или обращения. Для того, чтобы расследовать все детали данного случая, Генеральный инспекторат полиции начал внутреннее расследование. Все эти факты доказаны также с видеоматериалами, которые будут предоставлены в распоряжение Генеральной прокуратуры. ,

Министерство юстиции также начало внутреннее расследования по данному факту, запросив и от Генеральной прокуратуры расследовать смертный исход, имевший место в пенитенциарном учреждении № 16. Заместитель министра юстиции Анатолие Мунтяну заявил на пресс-конференции, что молодой человек Адрей Брагуца прибыл в пенитенциарную систему в качестве пациента, а медицинские консультации показали, что мужчина нуждается в постоянном наблюдении в профильной больнице пенитенциарного учреждения № 16, которая в пенитенциарной системе обладает также статусом психиатрической больницы. Спустя два дня после госпитализации, молодой человек скончался.