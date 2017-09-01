Тирасполь: Молдавские власти не пропустили в Приднестровье ряд зарубежных гостей

МИД Приднестровья опубликовал на официальном сайте заявление в связи с очередными недопустимыми действиями Молдовы по ограничению международных контактов Приднестровья.

В нём отмечается, что на протяжении последних дней в аэропорту города Кишинёва сотрудниками пограничной полиции Республики Молдова был запрещен въезд на территорию РМ целому ряду зарубежных гостей Приднестровья, направлявшихся в республику по приглашению руководства Приднестровья, сообщают novostipmr.com

В частности, силовыми структурами Молдовы были депортированы президент Коллегии военных экспертов России, почетный председатель Общероссийского союза кадетских объединений «Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России» генерал-майор Александр Владимиров, члены делегации Республики Южная Осетия во главе с руководителем Администрации президента РЮО Игорем Козаевым, помощник исполнительного директора правления фонда «Русский мир» Всеволод Железнов.

«Действия представителей РМ свидетельствуют об очередном витке применения Кишиневом механизмов "фильтрации" зарубежных гостей, направляющихся в Приднестровье», — говорится в заявлении.

Отмечается также, что особую озабоченность вызывает ситуация с запретом на въезд в Молдову представителю Верховного Совета ПМР в Российской Федерации Ольге Гукаленко, направлявшейся в Приднестровье. Являясь гражданином ПМР, она направлялась к месту постоянного жительства в Приднестровье, что было подтверждено ею документально при прохождении пограничного контроля. Антигуманными действиями силовых структур Молдовы гражданка ПМР была лишена неотъемлемого права на посещение дома, встречу с родными и близкими.

«Циничное нарушение молдавской стороной основ международного права, в том числе, права граждан на свободу передвижения, права въезжать, покидать и возвращаться в свою страну, гарантированных статьями 13 Всеобщей декларации прав человека и пунктом 4 статьи 12 Международного пакта о гражданских и политических правах, является вопиющим деструктивным шагом и вызывает особую обеспокоенность. Кроме того, данные действия Республики Молдова свидетельствуют об отказе от обязательств, взятых молдавской стороной в рамках договоренностей переговорного процесса,в частности, протокольного решения "О некоторых аспектах свободы передвижения населения" от 28 февраля 2014 года», — подчеркнули в МИД ПМР и добавили, что «ограничение Кишинёвом свободы передвижения жителей Приднестровья вплоть до запрета их следования к месту жительства является чрезвычайно опасным прецедентом, критически повышающим градус напряженности в отношениях сторон».

Во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья подчеркивают, что деструктивные шаги Республики Молдова самым негативным образом отражаются на сложной атмосфере в диалоге сторон и провоцируют общую нестабильность в региональном пространстве.

В связи с данным вопиющим инцидентом МИД ПМР направил соответствующее обращение в адрес молдавской стороны, а также всех участников переговоров в формате «5+2» с требованием приложить усилия по недопущению любых форм ограничения неотъемлемых прав граждан ПМР и ужесточения политико-дипломатической блокады Приднестровья, являющегося равноправной стороной международного переговорного процесса.

«Нецивилизованные меры Кишинева не могут остаться без внимания международных партнеров,а провокационный характер действий молдавской стороны должен получить соответствующую оценку в рамках взаимодействия на всех уровнях диалога», — заключили во внешнеполитическом ведомстве ПМР.