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Мощный пожар охватил многоэтажку в центре Кишинева
01.09.2017

 Спасатели начали эвакуировать жителей многоэтажки в 10:56. При этом пожарным пришлось эвакуировать мать с ребёнком через крышу здания.

В Кишинёве загорелся многоэтажный дом. Инцидент произошёл на улице Георге Кошбук 13. На место происшествия прибыли  три пожарных расчёта, передает publika.md

Пламя удалось локализовать примерно за 30 минут.

Пока не известно пострадал ли кто-нибудь во время пожара. Теперь пожарным предстоит выяснить причину возгорания.

Из-за пожара дорожное движение на улице Пушкина серьёзно затруднено.

 


 
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