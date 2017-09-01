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Додон потребовал от СИБ объяснить отказ главреду "АиФ" во въезде в Молдову
01.09.2017

Президент Молдавии Игорь Додон, комментируя запрет на въезд в страну главреда газеты «Аргументы и факты» Игоря Черняка, заявил РИА Новости в пятницу, что потребовал от Службы информации и безопасности (СИБ) страны предоставить детальную информацию, что послужило поводом для принятия этого решения. Также он категорически осудил блокирование работы российских журналистов.

О том, что Пограничная служба Молдавии не разрешила въехать на территорию страны главному редактору «Аргументов и фактов», сообщалось на сайте издания. По данным газеты, вместе с Черняком на территорию Молдавии отказались пускать и двух бизнесменов, «один из которых, будучи гражданином России, является владельцем винодельческих предприятий в Молдавии». В Погранполиции Молдавии сообщили, что указанным гражданам отказали во въезде на территорию республики, так как они не указали цель визита.

«Категорически осуждаю блокирование работы российских СМИ и журналистов. Причем проевропейское большинство категорически не хочет замечать антигосударственную деятельность некоторых западных, румынских СМИ, которые открыто подрывают государственность Молдавии», — заявил РИА Новости Додон.

Он выразил уверенность, что «этим двойным стандартам придет конец уже в следующем году в результате парламентских выборов, когда будет сформировано промолдавское большинство и правительство», которые будут «отстаивать национальные интересы, а не оглядываться на мнение кураторов извне».

«Потребовал от Службы информации и безопасности, чтоб предоставили детальную информацию, что послужило поводом для этих действий», — сказал Додон.

Ранее власти Молдавии неоднократно запрещали въезд в страну российским журналистам. В частности, Кишинев отказал во въезде большой группе российских журналистов, в том числе корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life News и других СМИ. В конце июля этого года в Молдавию не впустили группу российских артистов, которые должны были принять участие в мероприятиях к 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.


 
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