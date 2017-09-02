Игорь Додон рассказал, к чему может привести объединение с Румынией в 2018 году

Президент страны объяснил последствия поглощения Молдовы соседней страной и рассказал о планах на 2018 год.

Так, следующий 2018 год официально объявлен годом Штефана Великого. По этому случаю уже разрабатывается план действий, который будет постоянно претворяться в жизнь во всех населенных пунктах страны, сообщает АиФ в Молдове.

- Это будет очень серьезный подход. Есть государственная комиссия во главе с президентом Республики Молдова, которая будет заниматься этими вопросами. Провоцировать как-то, выводить стенку на стенку, я думаю, что это не выход из ситуации. Может быть кто-то этого и хочет, чтобы была какая-то дестабилизация, но мы готовимся к любым сценариям на следующий год, - заявил Игорь Додон.

По словам президента, все действия сторонников объединения двух государств, которые могут спровоцировать жителей Молдовы на агрессию, останутся безуспешными.

- Когда несколько тысяч румынских граждан попытаются пройти маршем от границы до Кишинева, есть сотни, миллионы граждан Молдовы, которым это очень не нравится, и они тоже могут чем-то ответить. Нам дестабилизация в этой связи не нужна. Есть разные призывы. Мне говорят: «Игорь Николаевич, давайте, мы их встретим где-то, «поговорим» с ними». Но унионисты это и провоцируют. Они много раз проводили марши по Кишиневу и это всё заканчивалось «пшиком», - подчеркнул лидер Модовы.

Президент страны также отметил, что унионисты добиваются ликвидации молдавского государства и поглощения Молдовы соседней страной, однако они не понимают, чем это может обернуться на самом деле.

- Может, этого в Румынии кто-то не понимает, но это гражданская война в нашей стране. Люди этого не допустят. Румыния никогда не сможет проглотить Молдову. Это приведет к «несварению желудка» у них. Это приведет к ликвидации румынской государственности. Потому что у них тоже живут те, кто не очень счастливы, что находятся в румынском государстве. Поэтому не надо играться с тем, что касается унири, - заключил президент страны.

Вчера, 1 сентября Игорь Додон поздравил учителей, родителей и детей с Днем знаний. Президент также отметил, что будут приложены все усилия для того, чтобы воспрепятствовать закрытию учебных учреждений в наших селах и городах.