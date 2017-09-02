Как мы одеваем детей: Форменное несогласие

На городской педагогической конференции в Кишиневе учителя обратились к министру новоиспеченного министерства просвещения, культуры и исследований Монике Бабук с предложением ввести обязательную школьную форму. Причем речь не о единых требованиях к стилю, которые негласно и так пытаются соблюдать, - речь о едином стандарте.

«Школьная форма - символ, дети должны понимать, где они находятся, и с юношества привыкать к официальному стилю. Можно определить единый стандарт для школ Молдовы», - заявила на конференции директор лицея имени Ливиу Деляну Алла Герман.

Уже есть учебные заведения, в которых ввели обязательную форму: академический лицей, лицей имени И.Крянгэ в Кишиневе и несколько частных лицеев. Вводит дресс-код и технологический Лицей ОРТ имени Б.З.Герцля в столице, правда, там стиль выбрали сами старшеклассники.

Президент АНМ Георгий Дука уже давно ратует за введение обязательной формы в доуниверситетских учебных заведениях. Ранее он заявлял: «В лицее при академии для одаренных детей многие ученики - выходцы из сел и социально уязвимых семей, и нам удалось устранить изначально опасную и негативную дискриминацию детей по материальному положению. Учителям удалось привить детям любовь и уважение к другим ценностям, нежели материальным». Такое объяснение выдвигают и другие сторонники введения школьной формы: устранить признаки социального, имущественного и религиозного различия и даже дисциплинировать. Однако все это звучит неубедительно: дети видят дорогие гаджеты, обувь, школьные сумки и все понимают.

Хорошо, парируют учителя, для бедных родителей купить комплект униформы намного дешевле, чем собирать ребенку гардероб на весь год. Интересно, откуда они это взяли, неужели педагоги не посещают магазины или столичные ярмарки? Во-первых, комплект школьной формы не покрывает все потребности, все равно придется купить и обычную одежду, тот есть форма - источник дополнительных расходов. Во-вторых, рьяные государственники забывают: дети-то растут. Если форма в сентябре ребенку по размеру, а не висит на нем мешком, то уже к середине года он из нее вырастет. Не говоря уже о том, что дети бегают, рвут штаны и портят рубашки, и все это нужно менять, причем на ту же самую форму установленного образца и стоимости. И если требовать обязательного ношения школьной формы - она, как минимум, должна быть доступной, удобной и практичной. В школе и так нагрузка очень большая, а если ещё и форма стесняет…

Ярмарка школьных товаров на Молдэкспо показала, что ассортимент формы представлен одеждой нескольких цветов: черная, синяя, серая, зеленая, бордовая. Можно купить строгую форму, а можно и более кокетливую - с бантиками, кружевными оборочками, рюшами. Одеть девочку дороже: белая блузка стоит от 250 лей, юбка или комбинезон отечественного производства - от 200 лей. Цена рубашки на мальчика – от 200 лей, джинсов или брючек - от 250 лей, костюма-тройки – от 500 лей. Спортивный костюм стоит от 600 лей. Обувь из натуральной кожи для девочек - 400-600 лей, а для мальчиков - от 600 лей.

При этом качество отечественной формы оставляет желать лучшего. Хорошо от нее только швеям, у которых все плохо из-за импортной одежды. Но она и дешевле, и качественнее. Впрочем, г-н Дука и не скрывал, что инициатива с формой «дисциплинирует учащихся и поможет развитию текстильной промышленности страны».

Наш обход ярмарки показал, что комплект школьной формы в среднем стоит 4-5 тысяч лей. Однако одному ребенку, мальчишке, нужны в среднем две пары джинсов по цене от 500 лей, две толстовки по цене от 300 лей, классическая кофта – от 200 лей, брюки - от 450 лей, итого - 2250 лей. В этих вещах он и в школу будет ходить, и на кружки, и в гости. А в форме он пойдет только в школу и больше никуда! Многие родители не готовы выбросить 5 тысяч на форму, а потом еще купить и повседневную одежду. Ждать что государство компенсирует родителям стоимость формы, не приходится.

Между тем о форме ли нам думать? Массовое сокращение учащихся в школах продолжается, за последние десять лет страну покинуло более 13 тысяч детей. По данным министерства просвещения, культуры и исследований, число первоклашек не меняется. Примерная цифра – 36 тысяч детей, которые впервые переступят порог школы. Некоторые родители еще подают заявки на зачисление в школу, поэтому точную цифру чиновники будут знать 5-6 сентября. По данным НБС, в 2016 году более 36,8 тысячи детей пошли в первый класс.

А как дело обстоит с формой в мире?

Япония. В первый класс маленький японец идет в обычной одежде. В обязательном порядке нужен только ранец. Школьную форму ученик надевает в седьмом классе. Именно в этом возрасте (примерно в 12 лет), как считается, человек уже может понять, что в обществе есть богатые и бедные: те, кто может позволить себе дорогие вещи, и те, кто не может.

Но школьная форма, с точки зрения японцев, это не только профилактика конфликтов между одноклассниками на почве имущественного неравенства. Это еще и честь. Любой малолетний оболтус понимает: раз надел форму — значит, становишься взрослым, полноправной частью единого целого под названием школа. В отличие от советских родителей японцы не ходят по магазинам в поисках школьной формы, лишь вносят соответствующую сумму в школьный фонд. А уж школа сама покупает или чаще размещает заказ на пошив. Единой форменной одежды не существует, в каждой школе – своя.

Германия. Единой формы в немецких государственных школах не существует. В 2006 году министр юстиции Бригитте Цюрпис выступала с предложением ввести обязательную форму для всех учащихся с целью нивелировать неравенство. Однако введение школьной формы противоречит традициям: в немецких школах даже во времена Третьего рейха униформу для детей не вводили, за исключением активистов печально известного Гитлерюгенда. Именно поэтому в сознании многих людей форма напрямую связана с попыткой идеологизации детского и подросткового сознания. К тому же ее обязательное ношение явилось бы вмешательством в право самоопределения детей и родителей, а это основополагающий принцип демократии.

США. По данным американской национальной школьной ассоциации, за последние три года доля учебных заведений, где для учащихся требуется стандартная форма, увеличилась на 5 процентов и достигла 23 процентов. В одних местах форма регламентируется жестко. Например, в Хьюстоне, штат Техас. В других детей обязывают носить брюки и юбки определенного цвета и фасона. В школах, где униформы нет, ограничиваются дресс-кодом. Образцы одежды вывешиваются при входе перед началом учебного года, указаны адреса магазинов, где эти вещи можно приобрести. Запреты в каждом случае свои, но почти во всех школах запрещено являться на уроки с символикой уличных банд.

Англия. Униформа показывает принадлежность к какой-либо организации, а то, что носят, говорит о сплоченности вокруг единой цели. Форма дает возможность ученикам почувствовать их принадлежность к определенной школе и создает идентичность каждого учебного заведения. Более того, это и способ отличать детей, учащихся в школе или лицее, что способствует безопасности.

К сожалению, если призыв ввести единую форму в западноевропейских странах базируется на духовных ценностях, то в Молдове основным мотивом остается бедность…

Ольга ЗЛАТАЯ