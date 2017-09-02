Парламент утвердил новые награды

Три новые награды, учрежденные парламентом, за выдающийся вклад в различные области, появились в Общем гербовнике Республики Молдова, опубликованном сегодня, 1 сентября, в Официальном мониторе, передает IPN.

Три награды - „Медаль Демократии”, „Почетный Диплом” и „Диплом Парламента Республики Молдова” будут присуждены в знак благодарности и высокую признательность за особые заслуги и выдающийся вклад в различные области деятельности.

Таким образом, „Медаль Демократии” будет присуждена за вклад в продвижение реформ, отстаивание конституционных прав и свобод граждан, развитие традиций парламентаризма, выдающиеся заслуги в профессиональной сфере деятельности, а также за преданность в специальных миссиях по обеспечению безопасности страны.

„Почетный диплом” будет присуждаться за продвижение интересов и имиджа Республики Молдова, традиций и национальных ценностей, как в стране, так и за рубежом, за продвижение и использование культурного наследия страны и др.

„Диплом Парламента Республики Молдова” будет присужден за существенный вклад в развитие науки, искусства, культуры и спорта, за активное участие в разработке государственных политик, за безупречную службу в органах центрального публичного управления и др.

Медали и дипломы будут присуждаться председателем парламента как гражданам Республики Молдова, учреждениям, организациям, творческим коллективам и воинским частям, так и иностранным гражданам, учреждениям, организациям и творческим коллективам.