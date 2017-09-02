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На устах
Российская журналистка, рассказала почему представители Додона отказались участвовать в репортаже о преступлениях Плахотнюка (ВИДЕО)
02.09.2017

Специальный репортаж «Молдавский барон» о захваченном олигархом Владимиром Плахотнюком государстве, вышел на телеканале Россия24 ещё в конце прошлой недели, но молдавские телезрители его так и не посмотрели. Ретрансляция канала в Молдове запрещена… всё тем же Плахотнюком.

Фильм набрал десятки тысяч репостов и сотни тысяч просмотров в социальных сетях, однако те, кто привык получать информацию с телеэкрана, его и не увидели. Иначе обязательно, как и пользователи Фэйсбук, спросили бы: почему среди комментаторов, согласившихся принимать участие в съёмках, не было ни одного представителя пророссийской, оппозиционной такой Партии социалистов, зато был Ренато Усатый, Дмитрий Чубашенко и Валентин Чимпоеш.

Автор фильма Ольга Курлаева рассказала телеканалу БТВ в чём причина: она связывалась в Молдове с разными людьми, в том числе, с представителями ПСРМ, но в итоге нашли в себе смелость принять участие в репортаже лишь некоторые.

Интересно, что, по словам автора фильма, собеседники как правило отказывались участвовать в съёмках именно потому, что их ведёт российский телеканал. Ольга Курлаева интеллигентно не назвала имена отказников, ссылаясь на то, что плохо запоминает молдавские фамилии, но отметила, что созванивалась, в частности, и с депутатами-социалистами.

По словам автора, многие собеседники поначалу соглашались, но через несколько часов, вероятно, сделав пару звонков, вежливо «сливались».

Пыталась Ольга Курлаева связаться и с Владимиром Плахотнюком. Тот заявил, что очень занят и встретиться для интервью не может.

В репортаже «Молдавский барон», вышедшем на телеканале Россия24, рассказывается о государстве в Восточной Европе, где систему повсеместного бесправия и контроля возглавляет олигарх, на словах продвигающий европейские ценности.

Автор спецрепортажа о Плахотнюке на Россия24 рассказала, почему в фильме нет ни одного социалиста

Спецрепортаж Россия-24: Молдавский барон Плахотнюк


 
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