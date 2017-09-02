Президент Игорь Додон призывает граждан выйти на протесты

В день 24 сентября, когда должен был состояться инициированный президентом Игорем Додоном консультативный референдум, состоятся акции протеста. Заявление было сделано главой государства на телепередаче „Главный вопрос” телеканала НТВ Молдова, передает IPN.

Игорь Додон отметил, что люди выйдут на улицы в поддержку четырех вопросов, которые должны были быть предложены на консультативном референдуме. Вместе с тем, президент отметил, что в настоящее время не имеет смысла протестовать вокруг Правительства. ,,Люди приедут в Кишинев по призыву президента и это будет означать созыв Великого национального собрания, которое должно принимать конкретные решения. Эти решения будут преобразованы затем в президентские указы. Но не 24 сентября”, сказал президент.

По словам главы государства, созыв Великого национального собрания можно будет осуществить тогда, когда Демократическая партия будет серьезно готовиться к дестабилизации ситуации в стране или если будут выступать с различными инициативами по отправлению президента в отставку.