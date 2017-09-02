Шор начал давать показания на румынском языке

Бизнесмен с сомнительной репутацией Илан Шор, ранее с трудом здоровавшийся по-румынски, преуспел в изучении языка и теперь дает показания следователям исключительно на румынском языке.

В распоряжение агентства OMEGA попала копия допроса Шора от 22 июля, на основании которого был объявлен в розыск Вячеслав Платон, ныне находящийся под уголовным преследованием в Молдове.

Согласно документу, в ходе этого допроса Шор дал показания против Платона, который якобы в ноябре 2014 года попросил его помочь расплатиться по кредитной истории с контролируемым олигархом Владимиром Плахотнюком банком Victoriabank.

Выведший своим единоличным распоряжением десятки миллионов евро из ”Banca de Economii”, Шор признал, что согласился вывести денежную сумму из ”Banca de Economii”, посчитав, что «принесение дополнительной прибыли ”Banca de Economii” было бы привлекательно для банка».

Шор утверждает, что в результате его договоренностей, только в один день, 19 ноября 2014 года, были выведены более 20 миллионов Евро со счетов возглавляемого им ”Banca de Economii”, а на следующий день со счетов этого же банка были выведены свыше 32 миллионов Евро.

Кроме того, Шор подтвердил, что на основании его решения, несколько ранее, 10 ноября, ”Banca de Economii” выделил кредит в размере 375 586 737 леев компании PROVOLIROM SRL, а 11 ноября, были выведены в качестве кредита уже 50 810 000 леев компании VOXIMAR COM. Нынешний оргеевский мэр не указал, на каком законном основании он так просто распоряжался финансовыми средствами стратегически важного для Молдовы банка.

На основании этих показаний, фактически доказывающих вину Шора, в розыск был объявлен Платон.

В свою очередь Шор, обанкротивший три банка, пользуется покровительством со стороны властей.