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Политика
Депутаты возвращаются в понедельник на работу
02.09.2017

Осенняя парламентская сессия откроется 4 сентября, когда народные избранники начнут работу в постоянных комиссиях для обсуждения проектов законодательных актов, находящихся на рассмотрении.

Начальник Управления связи с общественностью парламента Юлиана Бордеяну заявила для IPN, что на пленарное заседание парламент соберется по предложению Постоянного бюро. Дата заседания бюро еще не установлена.

В ходе очередной весенней сессии, которая прошла с 1 февраля по 31 июля, парламент принял 198 законодательных актов. Принятые документы включают 142 закона и 56 постановлений. Кроме того, депутаты утвердили в первом чтении 150 проектов законодательных актов.


 
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