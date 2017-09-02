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Общество
Сотрудников столичной тюрьмы №9 временно отстранили от службы после смерти заключённого
02.09.2017

Четверых сотрудников столичной полиции, которые задержали и сопровождали в изолятор Андрея Брэгуцу, временно отстранили от службы. Там начали внутреннее расследования. Разбирательство проводит и Минюст - в отношении пятерых работников двух тюрем.

Выясняются обстоятельства смерти 32-летнего мужчины, который умер в тюрьме. Он находился под предварительным арестом за сопротивление полиции. Андрея Брэгуцу поместили не в 13-ю тюрьму, а в Прункул - для психиатрического наблюдения. Тогда же на его теле обнаружили синяки. Через два дня его состояние резко ухудшилось, и он скончался. Родным сообщили об этом не сразу. Отец Андрея Брэгуцэ говорил, что ранее он проходил лечениев в психиатрической клинике в Бельцах. 


 
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