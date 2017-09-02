Начало 2017 учебного года // В Молдове 36 тыс. детей пошли в первый класс

В начальной школе, гимназиях и лицеях страны вчера, 1 сентября, прозвучал первый звонок. В этом году в первый класс пошли около 36 тыс. детей.

Министр просвещения, культуры и науки Моника Бабук написала поздравление с 1 сентября, пожелав учащимся „успехов, здоровья, мужества, оптимизма и энергии”.

„Мы всю жизнь учимся. Учимся с рождения. Мы учимся жизни во всех ее проявлениях. Мы учимся строить свою судьбу в переплетениях сложных обстоятельств, которые могут быть счастливыми, но, чаще всего, совсем не простыми. Тем не менее, всегда первый день осени означает начало нового обучения. И мы ждем этот день, чтим и любим его, все: дети, молодежь, педагоги, родители. 1 сентября-это тот день, который объединяет нас в постоянной надежде хорошего начала учебного года”, написала министр просвещения.

В Теоретическом лицее им. Иона Крянгэ в Кишиневе детей поздравил директор лицея Корнелиу Соломон и гости торжественной линейки. Директор отметил, что в контексте празднования ста лет с момента появления стихотворения „Limba noastră” Алексея Матеевича, первый урок будет проходить под девизом „Limba noastră-i o comoară”.

„На Съезде молдавских учителей Бессарабии Алексей Матеевич сказал, что мы румыны, поскольку являемся молдаванами, мы говорим на румынском языке, а языком в Бессарабии является язык Еминеску, мы братья с французами, испанцами и португальцами. Говорил, что мы должны защищать наши национальные интересы. Желаю вам успехов, новых достижений во всех сферах, желаю, чтобы это был год экономической стабильности, консенсуса. В добрый путь!”, - сказал Корнелиу Соломон.

В рамках торжественной линейки учащимся I класса была подарена первая книга: Азбука. „Вот и новая осень благословляет нас с новым началом. Первый колокольчик приносит улыбки на наших лицах, но, конечно, это самое важное событие для первоклассников. Они волнуются, но у них большие ожидания. Пользуйтесь каждым моментом, чтобы получить знания”, - сказала учительница I класса Елена Попа.

Теоретический лицей им. Ион Крянгэ входит в рейтинг семи лицеев с 100% сдачей бакалаврских экзаменов.