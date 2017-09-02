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СМИ: стало известно, кто отец будущего ребенка Натальи Гордиенко
02.09.2017

Известная молдавская эстрадная певица Наталья Гордиенко продолжает получать поздравления от своих поклонников. Ранее артистка выложила в соцсети фото, на котором она запечатлена в "интересном положении".

Гордиенко перестала скрывать, что ждет ребенка. Она поблагодарила своих поклонников за поддержку, а те в свою очередь интересовались о ее избраннике.

Некоторые СМИ, включая и ro.sputnik.md, обнаружили в комментариях ответ самой Гордиенко.

"Самый лучший и замечательный на свете", — написала певица.

Возможно, что артистка скоро раскроет и эту свою тайну. Впрочем, звезды тоже имеют право на личную жизнь, и это их дело — выносить ее за пределы домашнего порога или нет.  

Ну, а это снимок удивил подписчиков. Гордиенко поздравила первоклассников с 1 сентября, разместив фото своей первой школьной линейки.

 


 
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