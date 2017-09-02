В Молдове создаётся чудо! (ФОТО)

В Молдове, вблизи с. Варница, реализуется первый и пока единственный проект по восстановлению природного баланса на месте бывшего карьера, где добывалась песчано-гравийная смесь.

Кажется, что на этой рекультивированной лет 40-50 земле вообще не может ничего расти – настолько она бедна. Но, оказывается, это чудо стало возможным. На почти бесплодной земле зацвели поля разнотравья, ромашки, лаванды, прижились саженцы деревьев. Появилось первое озеро, в котором плавает рыба, а его водную поверхность украшают кувшинки. До конца 2017 г. будет завершено строительство ещё трёх озер. И это – только начало. Потом здесь будет несколько экспериментальных поместий будущего экопоселения, где будет создано экологически чистое пространство. Журналисты NOI.md не могли не побывать в этом оазисе.

Бывший карьер

Выработанный карьер был засыпан каким-то бедным грунтом. Бонитет земли здесь очень низкий, т.к. слой бедной серой почвы занимает всего лишь 20-30 см, под ним находятся глина, суглинки и песок. То есть плодородного слоя земли практически нет. Однако руководство компании DAAC Hermes решило попробовать восстановить землю и экологический баланс данной территории по проекту знаменитого австрийского фермера Зеппа Хольцера, который является автором и международным консультантом по методам экологического сельского хозяйства.

Зепп Хольцер приезжал в Молдову и побывал на этом месте. Ознакомившись с условиями, он сказал, что участок довольно сложный, т.к. находится на высоте около 100 м над уровнем Днестра, который протекает рядом. Река втягивает в себя все воды с близлежащих холмов. Тем не менее, по мнению Хольцера, освоить эту территорию возможно, потому что он создавал озёра даже в пустыне.

Когда мы приехали на территорию будущего ВИО-паркa, там было развернуто большое строительство каскада озёр. Даже не верится, что в 2014 г. здесь было просто поле бедной земли.

Появились и насыпные холмы в форме террас с северной и северо-восточной сторон озер, которые созданы из земли при выкапывании озёр (также построены по проекту Зеппа Хольцера).

- Здесь невозможно иметь свои родники, а осадки в республике из-за изменения климата довольно слабые. Поэтому было принято решение иметь альтернативу для воды, - рассказывает менеджер питомника Андрей Камбур. - Первое озеро было завершено в 2015 г. Несмотря на то, что разные местные специалисты нас пугали тем, что у нас не получится удержать воду в озере, даже опытные гидрологи сомневались, что такое возможно, однако озеро существует. Дно озера построено без использования полиэтилена и других искусственных материалов, с помощью специальной технологии уплотнения грунта, разработанной австрийским энтузиастом-экологом Зеппом Хольцером. Мы закачали в него воду из Днестра (проложили в земле трубопровод) один раз и в течение двух лет подкачали воду три раза, т.к. достаточно воды поступает и в форме атмосферных осадков. Она не уходит. При этом вода активно используется для полива. Потери находятся в пределах нормы, т.к. при высокой температуре происходят испарение и фильтрация. Но все сделано по технологии, которая себя полностью оправдала. В настоящее время идёт строительство ещё трёх озер. Работы планируется завершить 31 декабря.

Зачем нужны искусственные озёра?

На расстоянии 10 м от воды уже чувствуется прохлада. Близость воды даёт влажный воздух для растений, способствуя их хорошему развитию и формированию иммунитета против разного рода сорняков и вредителей.

- По теории Зеппа Хольцера, каждая территория должна иметь воду, - продолжает собеседник. – По его теории, 10% земли должна занимать вода. Например, у нас здесь 27 га, нам нужно было иметь одно большое озеро на 3 га. Так как на этом участке постоянно дует ветер, проектное бюро Зеппа Хольцера приняло решение о том, чтобы вместо одного большого озера создать каскад небольших озёр общей площадью более 6 гектаров, расположив их по территории всего участка. Они связаны между собой. В первом озере заложена труба, которая перейдет во второе озеро, а из него – в третье, затем – в четвертое и так далее. Каждое озеро будет напитывать всё поле. В будущем это уменьшит затраты на полив растений, т.к. изменяется влажность воздуха, создается благоприятный микроклимат, и растения начинают жить–не тужить.

Так как возле каждого озера вырастает террасный холм с ветреной стороны, это позволит уменьшить влияние ветра. Поскольку для создания холмов использовался грунт, выкопанный при строительстве озёр, во-первых, не пришлось его вывозить. Во-вторых, создавались холмы, необходимые для защиты от ветра. Он негативно сказывается на всей растительности и на почве, особенно в холодное время года, т.к. ветер, мороз и жара её иссушают, как фен. Кроме того, холмы высотой 12 м увеличивают площадь для посадки растительности за счет формирования террас и использования склонов.

В первом озере уже есть рыба – карп, белый амур, толстолобик, судак, пару сомов и окуньков, раки, речная креветка. Еще планируется закупить линя и, может быть, ещё какие-то породы. Высадили кувшинки для декоративности и для фильтрации воды. Своими листьями они очищают воду и для мальков будут защитой. Кстати, рыбу здесь не кормят, она живет в натуральных условиях, т.к. создатели проекта стараются по минимуму вмешиваться в природные процессы.

Первые посадки

Интересно, что одновременно со строительством озёр началось и озеленение, ведь чем больше растительности, тем лучше для земли, климата и людей. В 2014 г. были заложены первые посадки. Растения также высажены по методу Зеппа Хольцера.

По словам Андрея Камбура, специально не высаживаются монокультуры, только всё вместе. Здесь растут груша, вишня, абрикос, яблони, черешня, ягодники, лесные породы деревьев (клёны, дубы, липы, березы, ясень, акации…), потому что растения взаимодействуют между собой и защищают друг друга от разных вредителей и болезней. Более высокие деревья защищают подлесок от негативных природных явлений. Месяц назад запустили капельный полив для посаженных деревьев, потому что при температуре 40оС и выше им сложно приживаться. И завезли солому для мульчирования. Благодаря этому приему, растениям создаётся благоприятный щит от солнца и негативных воздействий.

Эти первые растения выращены в собственном питомнике, который за два года разросся примерно на 8 га. Отдается предпочтение молдавским породам деревьев. Дуб, ясень, клён адаптированы к нашим условиям и не требуют большого ухода на начальных этапах. В питомнике посеяли семена алычи, дуба, черного ореха, грецкого ореха, гледичии. И уже есть результаты - свой посадочный материал, осенью его начнут использовать для озеленения насыпных холмов. Кроме того, закуплены в США семена хвойных растений, чтобы в будущем иметь свои хвойники разных пород. Когда будет достигнут уровень массового производства, появится посадочный материал и для продажи.

Кроме деревьев, посажены виноградник (столовые и технические сорта – может быть, будет и своё вино) и небольшой ягодник, где растут крыжовник и чёрная смородина.

- Пока мы развиваемся, но скоро начнем более интенсивно работать со своими семенами, кое-что закупать, увеличивая разнообразие растений, и будем их вегетативно размножать, - рассказывает Андрей Камбур. – В настоящее время строятся две теплицы, где будет и прививочная мастерская. В настоящее время мы уже немного выращиваем овощей для сотрудников. Когда территория будет благоустроенной, она будет открыта для посещения. Ягоды и фрукты будем предлагать сотрудникам DAAC-Hermes и нашим гостям, поскольку наш проект социальный. Люди будут приходить сюда гулять и сами собирать для своего потребления урожай (взвесил и оплатил). Мы не используем никакую химию – никаких минеральных удобрений, у нас всё натуральное. И пока ещё вообще ничем не удобряем. Всё растет естественно. В ВИО-парке решено сделать акцент на пермакультуре (в переводе с английского это - постоянное сельское хозяйство), что подразумевает ненасильственное вмешательство в естественные природные процессы, в единой системе.

В этом году мы начали выращивать материал для фабрики Viorica Cosmetic, в связи приобретением которой в 2012 г. и родилась идея ВИО-парка. Собрали ромашку, лаванду. На следующий год собираемся увеличить площади под лекарственные травы. Например, под лаванду – до одного гектара. Кроме ромашки и календулы, посеем шалфей, крапиву, лопух, хмель и другие растения, которые определяют специалисты Viorica Cosmetic. Они заказывает травы и цветы, которые необходимы для производства, и мы их выращиваем в условиях уникальной экологической зоны. Собираемся посадить болгарскую розу для изготовления из неё эфирного масла. В ближайшей перспективе на этой территории будет создана промышленная база по производству экстрактов растений и научная база по изучению свойств растений и их положительного воздействия на здоровье человека. В первую очередь, в косметических и лечебных целях.

Экопоселение

Президент компании DAAC Hermes Василий Киртока совместно со своим партнером Игорем Щербинским задумал этот проект как экопоселение. Экологически чистое пространство должно создаваться не только благодаря не применению «химии». Здесь должны выращиваться только неизмененные семена овощных культур, лекарственных растений, а также молдавские саженцы старых фруктовых деревьев и ягодных кустарников, поэтому у населения собираются семена растений, которые традиционно выращивались в Молдове. Вот из таких, с сильным иммунитетом и максимальной пользой для человека, растений и начинает формироваться основа сырьевой базы Viorica cosmetic. В настоящее время крупнейшая косметическая фабрика страны заготавливает лесные цветы и травы в диких условиях, опасаясь столкнуться с дефицитом сырья в ближайшее время. ВИО-парк призван решить эту проблему.

Со временем будет организовал посёлок, где, как отмечено выше, будет находиться научное подразделение фабрики, которое займётся изучением влияния различных растительных компонентов на кожу человека. Также там появится туристический центр, который будет организовывать экскурсии по парку. Будет построен отель с конференц-залом, где можно будет проводить различные выездные мероприятия, а также, в качестве подразделения отеля, несколько типовых одногектарных поместий будущего экологического поселения, на территории которых туристы смогут жить в окружении природы, питаясь натуральными плодами первозданных растений, а также принимать участие в создании новых косметических препаратов. Планируется создать музей «древности». Поскольку за территорией поселения находится обрыв, а внизу течёт Днестр, компания DAAC Hermes намерена договориться с местными властями, чтобы построить спуск к реке.

Таким видится ВИО-парк -1. Затем DAAC Hermes построит для Viorica Cosmetic ВИО-парк - 2, уже на территории в 300 гектаров в центре молдавских кодр. Участок для этого уже приобретен.

Зачем всё это нужно?

Эта замечательная идея тесно связана с производством косметики и парфюмерии для Viorica cosmetic, которая не только позиционируется как натуральная продукция, но, в высокой степени, ею является. Однако многие, особенно женщины, пока её не попробуют, испытывают к отечественному производителю недоверие – такой пережиток советского прошлого. В продуктах питания это преодолено, а в косметике пока ещё нет. Тем не менее молдавские косметические средства не хуже западных. А специалисты фабрики – женщины с идеально ухоженными лицами, создающие эту косметику, абсолютно убеждены в том, что молдавская косметика от Viorica Cosmetic, однозначно, лучшая в мире.

- Потому что, во-первых, традиции, которые были положены в создание этой фабрики, связаны исключительно с натуральными продуктами, основанными на местных эфиромасличных культурах и лекарственных травах, - говорит Василий Киртока. - Специалисты, которые были воспитаны на этом, сохранились и работают у нас. Главный парфюмер и главный косметолог – люди с более чем 30-летним стажем. Мы производим нашу косметику на самом лучшем немецком, швейцарском и итальянском оборудовании.

Кремы изготавливаем на немецких гомогенизаторах фирмы Koruma (это - мировой лидер в данной области). Наши специалисты достигают уровня гомогенизации (консистенции) кремов не ниже, а, может быть, и выше аналогов от мировых брендов. Основные натуральные компоненты - молдавского производства, которые вырабатываем сами. Компоненты, которые не можем создать, приобретаем у крупнейших мировых компаний, исходя в первую очередь из их чистоты и экологичности. Цветы и травы для них стараемся собирать, в основном, в диком виде, в лесных хозяйствах Молдовы. Всё, что мы выпускаем, проходит многолетние испытания и имеет доказанные свойства.

Что значит «натуральный»?

- Мы хотим обратить внимание на то, что сегодня модно писать, что используют экстракты, отвары и т.д., продолжает собеседник. - Мы можем смело заявить, что по вводу натуральных компонентов мы стоим далеко впереди любой другой компании мира. Более того, мы вводим на порядок больше натурального компонента. Когда производитель использует в составе продукта только 0,2% натуральных веществ и пишет, что это – натуральное средство, то, наверное, это не совсем так. И совсем другое дело, когда натуральных веществ содержится в десять и более раз, больше, как в наших продуктах… В кремах же их ещё больше. Такая продукция действительно считается натуральной, которая приносит пользу, потому что растения обладают гомеопатическим эффектом. Они растворяются в больших объемах, сохраняя свои полезные свойства, но для этого их должно быть больше, чем доли процента.

Ввод растительного компонента у нас на порядок выше, чем у других импортных производителей. Получить большое количество натуральных веществ – это большой труд, и это достаточно затратно. Но при этом наша продукция не дороже, чем у конкурентов. У нас две основных линии – Cosmeplant (в сегменте «масс-маркет») и Viorica (в среднем ценовом сегменте). На наш взгляд, она чище и полезнее, чем импортные аналоги. Это связано с тем, что у нас нет производства, которое исчисляется сотнями миллионов единиц в год. Мы выпускаем миллионы единиц в год. Мы можем уделить внимание каждой единице продукции.

Развивая свои ВИО-парки, мы готовимся к тому, чтобы при большом росте производства мы имели достаточную сырьевую базу, какой не будет ни у кого. А пока у нас есть леса, где мы собираем растения. Кстати, благодаря природным компонентам, мы выпускаем широкий ассортимент шампуней - более 20 видов, в том числе несколько видов против перхоти, против выпадения волос у мужчин, для питания, увлажнения и т.д. Есть шампуни без содержания сульфитов и сульфатов (они более экологичны) в серии «Виноград». То есть можно подобрать тот, который вам подходит. Кроме того, их можно использовать в комбинации с бальзамами. Для любого клиента у нас найдется шампунь (или несколько), который обязательно подойдет его волосам и коже, - уверен глава компании.

Фирменная торговля

У предприятия есть 14 фирменных магазинов, из которых девять – в Кишинёве. Также продукция представлена в сетях магазинов «Чистый дом», скоро она появится и в сетях «Империя чистоты», аптек Felicia и Gedeon Richter. Кроме внутреннего рынка, молдавская косметика вышла на румынский рынок. В мае 2017 г. в центре Ясс был открыт первый фирменный магазин Viorica Cosmetic. Там же есть оптовый склад производителя. Появился филиал в Ботошань. В ближайшее время эта продукция появится в сетях румынских супермаркетов. В следующем году работа на румынском рынке будет активизирована. В настоящее время выбирается компания-дистрибьютор.

Планируется в течение нескольких лет открыть фирменные магазины в каждом уездном городе Румынии и в крупных городах – в Бухаресте, Констанце, Яссах, Брашове, их будет несколько. Такие большие планы стимулирует то, что румынским потребителям очень нравится продукция Viorica Cosmetic, производитель получает о ней хорошие отзывы. Кроме того, в фирменных магазинах в Унгенах и Кагуле есть очень много покупателей из Румынии.

Кроме Румынии небольшие объемы экспортируются на Украину и в Белоруссию, несколько поставок сделаны в Африку. И есть предложения продавать продукцию в США, Германии, Китае, Иране, Уганде, Сенегале, Мексике. Казалось бы, как эти люди узнают о молдавской продукции? При детальном выяснении оказалось, что наши сограждане дарят подарки иностранцам. И иностранцы, когда приезжают в Молдову, интересуются местными товарами. Они их покупают, а потом рождаются такие экзотические предложения. В последнее время на Viorica начали проводить экскурсии для организованных иностранных туристов (фабрика включена в туры туристических компаний). После экскурсии гости тоже обычно покупают продукцию.

Для выхода на экспортные рынки нужны серьезные инвестиции в маркетинг и продвижение, пока предприятие не готово работать сразу на нескольких рынках. Поэтому в планах производителя - сначала больше внимания уделить местному рынку и завоевать молдавских потребителей, а потом более активно заниматься внешними рынками. После Румынии будут активизированы усилия на Украине, потом – в России и Белоруссии и т.д.

Что нас ждёт новенького?

- Мы постоянно будем расширять наши линейки, - заверил Василий Киртока. - В ближайшие два-три месяца в серии Cosmeplant к каждому шампуню появится бальзам для волос, а также ассортимент шампуней и кремов будет дополнен новыми позициями. К концу года или в начале следующего мы выпустим наборы средств против выпадения волос отдельно для мужчин и женщин, и стимулирующие рост волос. Для женщин - шампунь, маска и сыворотка, а для мужчин – шампунь, бальзам и лосьон для корней волос. У нас в этом уже есть большой опыт, мы хотим его объединить, чтобы гарантированно решать эти проблемы людей.

В ближайшее время выйдет серия косметических средств для проблемной кожи VIORICA Magic derm. Сегодня это стало проблемой не только подростков, но и в более зрелом возрасте люди сталкиваются с различными высыпаниями на коже. Эту линейку мы разрабатывали несколько лет, уже произвели и до конца сентября она появится в торговле. Мы постоянно выпускаем и новые виды парфюмерии. Задумана серия молдавских цветочных ароматов в парфюмированных водах. Но она будет стоить несколько дороже из-за стоимости сырья и высокой концентрации душистых веществ.

И есть интересные идеи по поводу детского ассортимента. К детским сериям мы относимся особенно осторожно. Каждый продукт создаем от полутора до двух лет, стараемся вводить минимальное количество консервантов и только те, которые относятся к группе «зеленых» консервантов, не используем парабенов, парафинов, вазелинов и искусственных минеральных масел. У нас это категорически исключено, в отличие от многих иностранных компаний, которые этим грешат. Я бы вообще не разрешал использовать эти вещества в детской косметике, потому что она становится аллергенной. Вся наша детская косметика (в сериях Bebeluși, Victorița и Victoraș) гипоаллергенна. Я являюсь противником расширения ассортимента детской косметики. Например, некоторые производители выпускают кремы для детей против мороза, ветра. Мы считаем, что не нужно этого делать, хотя изготовить такие продукты для нас несложно. Лицо ребенка должно соприкасаться со свежим воздухом. Поэтому мы выпускаем необходимый минимум средств для детей – массажные масла из натуральных масел, мыло и шампуни.

Однако недавно мы получили заключение от одной крупной экспертной компании по поводу наших защитных кремов от загара. Наш крем признан очень эффективным, экологичным и нам рекомендовали на базе кремов со степенью защиты 10% и 30% сделать аналогичные детские кремы. Такая продукция действительно детям нужна.

Мы планируем больше внимания уделять консультантам, чтобы они работали в крупных супермаркетах и привлекали внимание покупателей к нашей продукции. А в фирменных магазинах со временем будем организовывать консультации косметологов. Думаю, что постепенно косметика Viorica Cosmetic станет частью повседневной жизни большинства молдавских граждан. В перспективе мы видим эту компанию в качестве одного из лидеров индустрии красоты, в которой работают тысячи людей в разных странах мира.