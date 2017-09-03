Что думают в Молдове об украинцах

Киевлянин поговорил с нашими соотечественниками и рассказал об их заблуждениях

Валерий Самоенко

Я родом с Украины и живу в Киеве. К Молдове имею посредственное отношение. Моя жена большую часть своей жизни прожила в Молдове, а именно в городе Сороки.

Ездили недавно в гости к теще. И меня очень сильно поразило отношение молдован к Украине и к событиям, которые происходят в Украине. Сразу сделаю оговорку, общался в основном с людьми, которым за 50, и которые русскоязычные но уже давно живут в Молдове. И смотрят исключительно русские новости.

Теперь по фактам, которые узнал от молдован с которыми общался в Сороках:

- Сейчас все украинцы стали фашистами. Скушать русскоязычного младенца вместе с мамой самое обычное дело для украинца. Вы фашисты и все тут.

- Российские новости самые правдивые в мире. Не рассказывай тут нам, что у тебя происходит в Киеве, мы смотрим российские новости и лучше тебя знаем, что происходит у тебя в городе, у тебя в стране.

- На Россию хотят напасть все страны мира. Поэтому она вынуждена нападать первой :)

- Если бы не Россия, то украинцы уже давно бы умерли с голода и холода. Как оказалось Россия до сих пор продолжает нас кормить и греть.

У меня просто волосы дыбом вставали после таких заявлений. Молдаване, вы действительно все так считаете?

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P.S. Всем спасибо за комментарии. Очень рад, что не все молдаване так считают

Вашей стране Молдове - удачи, процветания и сохранения своей культуры, языка, самобытности и суверенитета. И не дай Вам Бог снова познать все горести войны.

Могу вам дать только один совет. Если вы что то хотите узнать об одной стране, то для этого необязательно слушать новости второй страны, особенно если вторая страна находится в состоянии конфликта с первой страной.

В век компьютерных технологий - можно легко найти форумы локальные, и поспрашивать очевидцев событий "А что там у вас происходит"? Даже без знания языка, гугл транслейт довольно сносно переводит. И в Украине кстати, куча местных форумов на русском на языке. В том числе и во Львове, где отучилась 5 лет моя русско говорящая жена и по совместительству ваша землячка из Сорок. Чудом вырвалась из лап львовских бандеровцев, до сих пор поддерживает связь со своими одногруппниками и по совместительству бандеровскими поедателями русскоязычных младенцев :)

Никогда не судите по ситуации только по одному источнику информации. В наше время довольно легко найти несколько источников информации, в том числе и непосредственно с места событий.

Вэ дореск сукче'с, феричире.

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