В Молдове намечаются три больших политических сражения

Через несколько дней начнется новый политический сезон, который обещает быть весьма интересным. Даже при поверхностном анализе ситуации, вырисовываются как минимум три больших политических сражения, которые окажут решающее воздействие на политическую жизнь страны. О каждом из них и пойдет речь в этом материале.

Первое политическое сражение состоится между властью и проевропейскими оппозиционными партиями. Точнее, продолжится сражение, что началось наряду с выдвижением идеи изменить избирательную систему. Проевропейская оппозиция уже объявила о новом антиправительственном протесте, в ходе которого будет требовать отмены смешанного голосования, введенного накануне завершения минувшей парламентской сессии.

У протестующих есть еще один влиятельный союзник, который предпочитает оставаться в тени, и не вмешивается напрямую в этот политический спор. Речь идет о Европейском союзе, многочисленные высокопоставленные представители которого неоднократно высказывались против изменения избирательной системы, и ясно давали понять, что в противном случае Молдова может лишиться европейского финансирования, и даже Соглашение об ассоциации с ЕС может быть пересмотрено. Все это на руку проевропейской оппозиции и может служить еще одним поводом для участия граждан в протестах.

Похоже, власть тоже прекрасно понимает, насколько необходимо возобновление дружественных отношений с ЕС и разрядка отношений с оппозицией. Доказательством тому может служить информация о том, что власть выразила желание сесть за стол переговоров с рядом партий и пересмотреть некоторые аспекты смешанной избирательной системы, как например ввод второго тура голосования по одномандатным округам.

Только вот правоцентристская оппозиция не очень воодушевилась этой идеей, и по-прежнему требует отмены смешанного голосования. Как все будет происходить, мы увидим уже на следующей неделе. Ясно одно – подготовка к политическим битвам в самом разгаре в обоих противоборствующих лагерях.

Второе сражение состоится между правящей властью с одной стороны, и президентом Игорем Додоном и социалистами, с другой стороны. Эта конфронтация становится особенно очевидней на фоне ухудшения молдавско-российских отношений. Несмотря на то, что многие считают, что эти обе стороны состоят в неофициальном партнерстве, все явней становятся элементы настоящей политической борьбы между ними.

Независимо от того, было ли между сторонами партнерство, или нет, теперь Игорю Додону предстоит выбрать, на чью сторону встать в этой политической войне – молдавских властей или Москвы. Риски и возможности огромны, и поэтому главе государства предстоит сложный выбор. Не исключено, что он вступит в открытую войну с правящей властью, если конечно, он рассчитает все имеющиеся ресурсы, и придет к выводу, что может себе позволить такую войну, и что может одержать в ней победу.

Третье противостояние намечается между унионистами и государственниками. Попытки объединить унионистов нельзя игнорировать. Особенно, учитывая, что представители этого движения собираются осенью предпринять ряд значительных шагов. В некоторых кругах поговаривают о восстановлении молдавского гражданства бывшему президенту Румынии Траяну Бэсеску, а также о приходе в стан унионистов ряда авторитетных общественных деятелей, как и о возможном присоединении ряда унионистских партий к уже обрисовывающемуся политическому ядру и др.

Очевидно, что все эти события не ускользают от внимания государственников, которые уже заявили, что будут пресекать все действия, направленные против государства Республика Молдова. Итак, можно сказать, что и на этом фланге пройдут значительные политические сражения, а если подтвердятся разговоры о том, что к одной из сторон примкнет и правящая партия, тогда с полной уверенностью можно будет утверждать, что конфронтация между государственниками и унионистами будет масштабной, и ознаменует весь 2018-й выборный год.

Не исключено, что все эти политические сражения развернутся одновременно, параллельно или переплетаясь между собой. Также все это наводит нас на мысль, что предстоящий политический сезон будет сложным, но крайне интересным.

Думитру Спэтару