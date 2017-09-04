Лучших студентов Молдовы отобрали для участия в международном фестивале в Сочи

Несколько сот студентов из Молдовы представят страну на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

3 сентября, в Молдове прошел подготовительный форум молдавской делегации к XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов. Крупнейший форум молодежи СНГ пройдет в октябре.

От Молдовы в нем примут участие 300 человек из ВУЗов с обоих берегов Днестра. Всего заявки на участие в этом форуме подали более 20 тысяч молодых людей из 190 стран. Сегодня сборы молдавской делегации посетил президент Игорь Додон.

- Отдельно хочу отметить работу национального подготовительного комитета в лице председателя Никиты Цуркана, который сумел включить в делегацию представителей практически всех самых крупных населённых пунктов Республики Молдова. Уверен, что с такой молодежью у Молдовы есть будущее! – отметил Игорь Додон.

Ранее университеты Молдовы забили тревогу в связи с нехваткой студентов. Молодые люди предпочитают получать высшее образование за границей.