4 Сентября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Лучших студентов Молдовы отобрали для участия в международном фестивале в Сочи
04.09.2017

Несколько сот студентов из Молдовы представят страну на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

3 сентября, в Молдове прошел подготовительный форум молдавской делегации к XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов. Крупнейший форум молодежи СНГ пройдет в октябре.

От Молдовы в нем примут участие 300 человек из ВУЗов с обоих берегов Днестра. Всего заявки на участие в этом форуме подали более 20 тысяч молодых людей из 190 стран. Сегодня сборы молдавской делегации посетил президент Игорь Додон.

- Отдельно хочу отметить работу национального подготовительного комитета в лице председателя Никиты Цуркана, который сумел включить в делегацию представителей практически всех самых крупных населённых пунктов Республики Молдова. Уверен, что с такой молодежью у Молдовы есть будущее! – отметил Игорь Додон.

Ранее университеты Молдовы забили тревогу в связи с нехваткой студентов. Молодые люди предпочитают получать высшее образование за границей.


 
Количество просмотров:
46
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.