Скандал в Молдове: Ярая унионистка Анна Гуцу перешла на сторону русскоязычных!

Теперь те, кто разделяет ее взгляды по поводу «унире» с Румынией, обвиняют в предательстве и видят в произошедшем «руку Москвы»

Беда пришла к молдавским унионистам, откуда ее совсем не ждали. Ладно бы чего-то ляпнул лидер либералов Гимпу – не привыкать (он за деньги хоть коммунистом станет и пойдёт с Ворониным обниматься), но от Анны Гуцу (кстати, она бывшая соратница Гимпу), которая в Молдове считается «унионисткой номер один» такой подлянки ожидать было сложнее всего. Впрочем, обо всем по порядку.

Не так давно Координационный совет по телевидению и радиовещанию вынес решение о запрете использования в СМИ русских названий населенных пунктов Молдовы. Ну, теперь на ТВ все до дурацкого просто: вместо Кишинева – Кишинэу, вместо Бельц – Бэлць, вместо Бендер – Тигина, вместо Унген – Унгень – и так далее. Естественно, тема горячая, ее вовсю принялись обсуждать русскоязычные журналисты (мол, идиотизм), а унионисты воспряли духом (дескать, никуда не денетесь, русофоны!). И тем удивителен комментарий Анны Гуцу на одном из телеканалов:

- Орфография румынского языка, так же, как и французского, она требует адаптации произношения и правописания этих названий. Я бы не была так претенциозна к этому, потому что, исходя из правил румынского языка, или французского языка, или английского языка, который тянет на себя, на свою лингвистическую реальность, так же и русский язык может тянуть на свою. Я думаю, что так же, как румыны не должны учить русских, как говорить по-русски, так и русские не должны учить нас, на каком языке мы говорим и как он называется, - огорошила Анна Гуцу.

Нет Гоголя в нашем Отечестве, он бы достойно описал изумленную паузу, возникшую в обычно шумном говоре местных унионистов. Как им теперь жить, когда их, по сути, идеал и гуру недвусмысленно дал понять: никто не вправе учить носителей языка, как им говорить на своем языке. Скандал в семействе, в общем.

Но, как часто это бывает, на сцену вышли те русскоязычные, которые считают себя унионистами не по крови, а по убеждениям (удивительно, но государственного языка они, в большинстве своем, не знают и особо знать не хотят). Они буквально негодуют! Как же так, ладно, когда об этом говорит пятая колонна предателей молдавского государства и прочая вата – это объяснимо, ведь они хотят возврата СССР, но когда в их поддержку выступают "убежденные сторонники Великой Румынии", хочется задать вопрос: а как давно г-жа Гуцу сотрудничает с Россией и зачем ей это надо? Это была почти цитата.

Однако, прежде, чем сыпать обвинениями в адрес Гуцу, не грех бы вспомнить, что является она по профессии филологом, специалистом по французскому языку. И потому ее высказывание имеет огромную значимость. В отличие от абсолютно глупой реплики одного кишиневского русскоязычного историка-униониста: «Сегодня Бричаны и Чеканы, завтра – проспект Ленина, а послезавтра и вовсе скажут, что нет такой страны, как Молдова». Вот уж и правда: иногда лучше молчать или сидеть в архивах, чем публично высказываться в социальных сетях.

Никто не против закона – в официальных бумагах вполне нормально называть так, как требуется в законодательстве. Но насколько это касается литературного и разговорного языков? Они развиваются по своим внутренним канонам – и не Москва, ни КСТР здесь не указ. И, заметит, именно литературный язык используется в речи дикторов молдавского ТВ и радио.

А закончить хотелось бы цитатой известной молдавской журналистки Юлии Семеновой:

- Я вдруг подумала. В соседней Украине (казалось бы!) никто не требует от русскоязычных журналистов и дикторов произносить и писать Кыйив вместо Киев, Жмэрынка вместо Жмеринка и Харькив вместо Харьков. А Молдова всегда впереди планеты всей, когда надо перед начальством выслужиться, как в советские времена, так и сейчас. В отсутствии здравого смысла тоже виноват русский язык, как «инструмент политического давления»?

Никита ЗВЕРЕВ