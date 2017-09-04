Европейская интеграция в Молдове: является ли она элитистским проектом?

В противном случае европейская интеграция не сумеет вернуть себе популярность, положить конец спекуляциям о своём элитизме и завоевать умы, сердца и желудки молдавской общественности...

Представление, согласно которому европейская интеграция является элитистским проектом, не имеющим значительного влияния на всё население страны, с некоторых пор циркулирует в молдавской публичной сфере. Основные аргументы, подпитывающие это представление, вытекают из той ценности, которой обладает европейская интеграция в глазах обычных граждан. От этой ценности зависят общественная привязанность к Европейскому союзу и, соответственно, привлекательность европейской модели развития для жителей Молдовы.

Элитизм европейской интеграции можно интерпретировать по-разному. Речь может идти о состоянии неудовлетворённости недостижимостью европейских стандартов, которая не перестаёт привлекать к себе внимание общественности. Под этим понятием может подразумеваться и расстояние между гражданами и европейскими учреждениями, взаимодействующими друг с другом при посредничестве молдавских властей, чей дефицит доверия превышает допустимые пределы легитимности. Путаница по поводу истинных выгодополучателей этого процесса также укрепляет у простых граждан ощущение, согласно которому европейская интеграция не представляет их интересы ​​и „приватизирована” политическими элитами. Все эти неясные моменты, касающиеся Евросоюза, подпитывают идиллическое отношение к Евразийскому экономическому союзу, который, по мнению некоторых граждан, более близок к молдавскому способу бытия.

Чем объясняется элитистский имидж европейской интеграции?

Есть, по меньшей мере, три элемента, стимулирующих ощущение, согласно которому европейская интеграция является элитистским процессом, обособленным и далёким от интересов широкой общественности.

Первый аспект связан с представлением о полезности европейского проекта для нуждающихся социальных групп. По их мнению, более оправданным шагом было бы направить европейскую помощь (от 610 до 746 миллионов евро в течение 2014–2020 годов) на повышение зарплат и пенсий, а не на реформирование учреждений или внесение корректив в законодательство. Вместо инвестиций в госсектор или судебную систему, считающиеся неэффективными и коррумпированными, обычные граждане предпочли бы увидеть последствия европейской интеграции в виде быстрого улучшения условий их жизни. Утилитарный подход к ЕС обусловлен плохим пониманием истинных целей Евросоюза в Молдове и регионе. Так, ЕС заинтересован не в принятии на себя обязательств национальных правительств, а в укреплении внутреннего потенциала соседствующих с ним стран и в расширении их автономности.

Второй аспект касается функциональности европейской интеграции. К её косвенным функциям относятся выравнивание социальных диспропорций и умножение экономических возможностей. Действия в период после 2009 года молдавских властей, именуемых проевропейскими, множество раз противоречили сути европейской интеграции. Общественное недовольство местными проевропейскими элитами, ответственными за ненадлежащее функционирование европейской повестки дня, усилило евроскептицизм среди молдавских граждан. Отход общественности от идеи европейской интеграции, в том числе – в форме отказа от сотрудничества с коррумпированными властями, был вызван многочисленными нарушениями, допущенными проевропейской политической элитой, а также длительным терпимым отношением Евросоюза к этой элите и запоздалым её наказанием.

Третий источник, способствующий спекуляциям по поводу элитизма европейской интеграции, проистекает из недостатков информирования о роли ЕС в Молдове. Несмотря на то, что информация об эффектах европейской повестки дня растёт, как в количественном, так и в качественном отношении, она распространяется медленнее, нежели информация о неудачах правительств, ассоциируемых с европейским вектором. Рекламный характер информации об эффектах европейской интеграции несколько надоедает гражданам, ищущим критическую, объективную и достоверную информацию о роли ЕС в Молдове. Таким образом, чем более искренней является информация, тем больше умов и сердец она сможет покорить. Но для этого Брюссель должен формулировать свою позицию решительно и оперативно. Активное и доступное, нейтральное и критическое информирование поможет сократить разрыв между европейской интеграцией и молдавскими гражданами. Более того, оно препятствует спекуляциям относительно элитистского характера европейского проекта.

Европейская интеграция vs. евразийская интеграция

Евразийская интеграция является политическим устремлением пророссийских геополитических сил, не имеющим под собой базы в виде соглашений с юридическими последствиями и, следовательно, не способным оказать какое-либо влияние на Молдову. Даже находящемуся в бессильном состоянии Евразийскому экономическому союзу иногда приписывают более широкие симпатии, чем Евросоюзу, и будущий статус страны-наблюдателя в ЕвразЭС станет к этому дополнительным стимулом.

Это свидетельствует о весьма поверхностном подходе граждан к обоим интеграционным процессам. Так, общественность часто осуждает ЕС за терпимость к коррумпированным проевропейским политическим элитам, а Евразийскому союзу отдают предпочтение без каких-либо причин. Это несоответствие указывает на высокую степень проникновения в молдавское публичное пространство, всё ещё русофильское, евразийских идей, продвигаемых Россией через свои средства массовой информации. В то же время, этому способствует и сезонная миграция, облегчающая непрерывный импорт российских моделей мышления и поведения.

Незаслуженная популярность евразийской интеграции, как и ошибочное восприятие, согласно которому европейская интеграция затрагивает прежде всего политические элиты, а не обычных граждан, пройдут проверку в ходе парламентских выборов 2018 года.

Вместо заключения...

Несмотря на то, что Соглашение об ассоциации реализуется уже третий год, а Делегация ЕС в Молдове усовершенствовала свои инструменты информирования, представления обычных граждан по поводу европейской интеграции остаются искажёнными. По этим причинам любой вакуум, возникающий вследствие сдержанности, отстранения от европейского проекта или его критики, легко заполняют собой симпатии к Евразийскому союзу.

ЕС должен озаботиться тем, чтобы европейская повестка дня работала чётко, чтобы интересы широкой общественности поощрялись и пользовались защитой, а проступки властей подвергались публичной и ясной критике, в том числе – посредством эффективного о них информирования. В противном случае европейская интеграция не сумеет вернуть себе популярность, положить конец спекуляциям о своём элитизме и завоевать умы, сердца и желудки молдавской общественности.

Дионис Ченуша