В понедельник резко похолодает

Сегодня, 3 сентября, в большинстве районов республики максимальная температура воздуха достигнет 33−34°C, однако уже в понедельник, 4 сентября, молдавские синоптики обещают + 15 + 19 градусов.

В воскресенье, 3 сентября, в Молдове ожидается преимущественно ясная погода, до + 33 + 34 С днем. Местами переменная облачность, на севере страны возможны кратковременные дожди. без осадков. Ветер восточный, умеренный, 1−2 метра в секунду.

Атмосферное давление повышенное, до 12.00−13.00 возможны слабые геомагнитные бури, ближе к вечеру геомагнитные возмущения станут слабее.

На севере страны + 29 + 31 С, в центральных районах + 31 + 32 С, на юге + 33 + 34 С. В Кишиневе + 32 + 33 С.

Объявлены два желтых кода. Один из них касается жары и продлится весь сегодняшний день, второй связан с вероятностью сильного испарения воды из водоемов и продлится до 10 сентября. Однако продлится такая жара не долго, уже в понедельник, 4 сентября, молдавские синоптики обещают + 15 + 19 С.

Также, по данным молдавских синоптиков, на большей части территории республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий.