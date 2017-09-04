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Додон: В 2020 году президентские выборы должны проходить на обоих берегах Днестра
04.09.2017

До следующих парламентских выборов необходимо сделать все возможное, чтобы не ухудшать ситуацию относительно приднестровского региона. Заявления в этом отношении были сделаны президентом Республики Молдова Игорем Додоном на передаче „Главный вопрос” телеканала НТВ Молдова, цитируемые IPN.

,,В 2018 году новое парламентское большинство с новым видением, не агрессивным по отношению к приднестровскому региону, но про-Молдова, должно сесть за стол переговоров в новом формате и начать приближаться и искать политическое урегулирование приднестровского вопроса”, - сказал глава государства.

Президент считает, что в 2020 году выборы главы государства должны проходить по обе стороны Днестра в новом едином государстве на основе новой Конституции. ,,В 2019 году необходима очень серьезная подготовка, проведение референдума по новой Конституции и в 2020 году - выборы в новом едином государстве. Это очень важно для сохранения молдавской государственности”, сказал Игорь Додон.

По его мнению, АТО Гагаузия и Приднестровский регион являются гарантией того, что Республика Молдова не исчезнет с карты мира.


 
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