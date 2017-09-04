ЕС должен завоевать умы, сердца и желудки молдавской общественности, мнение

Представление, согласно которому европейская интеграция является элитистским проектом, не имеющим значительного влияния на всё население страны, с некоторых пор циркулирует в молдавской публичной сфере, пишет политолог Дионис Ченушэ в аналитической статье для Агентства IPN.

Политолог называет три элемента, стимулирующих ощущение, согласно которому европейская интеграция является элитистским процессом.

Первый аспект связан с представлением о полезности европейского проекта для нуждающихся социальных групп. По мнению автора, общественность желала бы использовать помощь ЕС для повышения зарплат и пенсий, и лишь в меньшей степени – для реформирования учреждений или внесения корректив в законодательство. Вместо инвестиций в госсектор или судебную систему, считающихся неэффективными и коррумпированными, обычные граждане предпочли бы увидеть последствия европейской интеграции в виде быстрого улучшения условий своей жизни, поясняет Дионис Ченушэ.

Второй аспект, по мнению политолога, вытекает из недовольства общественности ненадлежащим функционированием европейской повестки дня, причиной которого являются проевропейские элиты, склонные к коррупции. Ченушэ считает, что отход граждан от европейской идеи был вызван многочисленными нарушениями, допущенными проевропейской политической элитой, а также длительным терпимым отношением Евросоюза к этой элите и запоздалым её наказанием.

Третий упомянутый политологом элемент вызван недостатками информирования о роли ЕС в Молдове. По его словам, хотя информация об эффектах европейской повестки дня и улучшается в качественном отношении, она распространяется медленнее, нежели информация о неудачах правительств, ассоциируемых с европейским вектором.

Предложенные политологом решения заключаются в чёткой реализации европейской повестки дня, в продвижении и защите интересов широкой общественности, а также в осуждении проступков властей страны. Если этого не будет сделано, полагает Ченушэ, то европейская интеграция не сумеет вернуть себе популярность, положить конец спекуляциям о своём элитизме и завоевать умы, сердца, а также желудки молдавской общественности.