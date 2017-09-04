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Политика
Выбирая между теннисом и политикой, Марина Таубер предпочла Илана Шора
04.09.2017

Вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер уходит с поста председателя Федерации тенниса Республики Молдова. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Прошу принять мою отставку с поста председателя Федерации тенниса РМ до истечения мандата по личным причинам», — говорится в заявлении Таубер.

«Наверное, это одно из самых сложных и противоречивых решений в моей жизни на сегодняшний день, тем ни менее, наступил момент, когда я просто не могу его не принять! В связи, со своей вовлечённостью в политику, как на национальном уровне, так и все больше на Европейском и международном уровнях, я физически больше не могу уделять данной функции столько времени, сколько она того требует, тем более, что теннису — моему любимому виду спорта, и до сих пор, делу всей моей жизни,я привыкла отдавать все своё время и все свои силы, в общем, всю себя!», — написала она.

Марина Таубер была избрана председателем Федерации тенниса 23 июня 2011 года.


 
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