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Политика
Молдова осудила проведение КНДР ядерных испытаний
04.09.2017

 Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова решительно осуждает ядерные испытания, проведенные Корейской Народно-Демократической Республикой 3 сентября 2017 года.

Это действие порождает новую эскалацию напряженности на Корейском полуострове и представляет собой серьезный вызов миру на глобальном уровне, передает Молдпрес со ссылкой на Службу по СМИ и связям с общественностью МИДЕИ.

Продолжение подобных действий северокорейскими властями является нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, в том числе Резолюции 2321, принятой в ноябре 2016 года.

Республика Молдова полностью разделяет глубокую озабоченность международного сообщества в связи с этими действиями, имеющими дестабилизирующее влияние на ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове и в близлежащих регионах, и призывает Пхеньян отказаться от политики ядерного вооружения и вернуться к доверительному политическому диалогу с международным сообществом.


 
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