Высший совет безопасности без спикера и премьер-министра

Срыв заседания Высшего совета безопасности (ВСБ) на прошлой неделе вылился в новую конфронтацию между президентурой, с одной стороны, и парламентом и правительством, с другой стороны.

Спикер и премьер не согласились с повесткой дня ВСБ и отказались прийти в президентуру, их примеру последовали другие представители госструктур. В ответ на это Игорь Додон заявил, что пересмотрит состав совета в случае дальнейшего отказа чиновников от участия в его работе.

Может ли глава государства исключить из Совбеза премьер-министра Павла Филипа и председателя парламента Андриана Канду? Национальное законодательство и практика его применения предыдущими президентами говорят о том, что такой сценарий вполне возможен.

Советники вместо министров и партийных лидеров

Новый состав ВСБ, который действует при главе государства в качестве консультативного органа, был утвержден Игорем Додоном в марте нынешнего года. Совбез призван анализировать работу министерств и ведомств в сфере обеспечения госбезопасности и вырабатывать рекомендации для президента по вопросам внешней и внутренней политики. В повестку дня, в частности, включаются проблемы социальной, энергетической, экономической, информационной, продовольственной, экологической безопасности.

В качестве председателя ВСБ выступает сам глава государства, который также является главнокомандующим Вооруженными силами Молдовы. Оказывать ему всестороннюю поддержку призван генеральный секретарь Аппарата президента Руслан Флокча. В состав ВСБ также вошли советники главы государства: Василий Шова (в области реинтеграции), Елена Горелова (в экономической области), Максим Лебедински (в юридической области и области институциональных отношений, представитель президента по связям с парламентам и правительством).

Секретарем ВСБ является советник президента по вопросам обороны и национальной безопасности Артур Гуменюк, который вступил в должность накануне формирования нового состава совета. Он напрямую подчиняется главе государства, руководит работой Службы ВСБ, совместно с другими органами разрабатывает профильные президентские указы, подготавливает для президента предложения и материалы по вопросам нацбезопасности.

Правительство в Совбезе представляют премьер Павел Филип и глава МВД Александр Жиздан, парламент – спикер Андриан Канду и председатель комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Роман Боцан. Правоохранительные органы представлены директором Службы информации и безопасности Михаем Балан и генеральным прокурором Эдуардом Харунжен. Вместе с главой МВД они должны информировать президента по вопросам обеспечения общественного порядка, борьбы с преступностью и расследования резонансных уголовных дел.

Поскольку в сферу деятельности ВСБ входит и сохранение стабильности в финансово-банковском секторе, в нем фигурирует президент Национального банка Молдовы Серджиу Чокля. В конце мая в состав Высшего совета безопасности была введена башкан Гагаузии Ирина Влах.

Если сравнивать с предыдущим ВСБ, который был образован в январе 2016 г. Николаем Тимофти, то численность совета уменьшилась с 18 до 14 человек. В этот орган не вошли три заместителя премьер-министра, в том числе главы внешнеполитического ведомства и министерства экономики, а также глава Национального центра по борьбе с коррупцией, министры финансов и обороны, президент Академии наук, председатели парламентский фракций ЛП и ДПМ. Освободившиеся места в ВСБ заняли советники президента и башкан Гагаузии.

Новые политические реалии

Состав предыдущего ВСБ был сформирован таким образом, чтобы в нем были представлены все политформирования, входящие на тот момент в правящую коалицию. Отсутствие оппозиции объяснялось тем, что социалисты и коммунисты не признавали легитимность властей. При формировании совета Игорь Додон отказался от включения в него представителей руководства правящих партий.

«Я полагаю, что политическим лидерам нечего делать в составе Высшего совета безопасности. Какое отношение к нему имеют Лупу, Гимпу и остальные наши «друзья». Я все понимаю, но речь идет о государственных интересах. Если ты возглавляешь партию, занимайся политикой, даже если ты являешься членом парламентского большинства, но тебе нечего искать в ВСБ», - так президент прокомментировал свое решение.

Несмотря на сокращение персоналий, действующий ВСБ нельзя считать самым малочисленным. В 2008-2009 гг. в Совбезе Владимира Воронина состояло всего 11 человек: при коммунистическом правлении не было необходимости учитывать политический фактор. В бытность Михая Гимпу исполняющим обязанности президента в совет входили 13 членов, преимущественно главы профильных ведомств. При Мариане Лупу ВСБ увеличился до 17 человек, а после появления в президентуре Николая Тимофти, численность совета возросла до 18-19 членов.

При Лупу, пожалуй, впервые ВСБ создавался с учетом политического алгоритма. Когда он стал исполняющим обязанности президента, начала формироваться традиция, от которой отказался Игорь Додон – включать в состав Высшего совета безопасности лидеров парламентских фракций, представляющих пребывающие у власти партии. Даже если они не занимают никаких ответственных государственных должностей, прямо или косвенно касающихся вопросов национальной безопасности, внутренней и внешней политики государства. По этим причинам в Совбезе в разные годы заседали Мариан Лупу, Михай Гимпу и Владимир Филат.

В Молдове не сложилось какой-либо устоявшейся практики, и каждый глава государства созывал совет по мере необходимости и в зависимости от вопросов, стоящих на повестке дня. За последние годы ВСБ существенно утратил свои позиции и его стали воспринимать, скорее, как место для формальных встреч чиновников высокого ранга.

Хотя еще при Владимире Воронине, когда практически вся власть была сосредоточена у одной партии, Совбез действительно представлял собой некую административно-политическую силу. Тогда на его заседаниях принимались важные решения по ключевым вопросам. Из бывших президентов, по мнению ряда аналитиков, именно Владимир Воронин, пребывавший у руля государства более 8 лет, наиболее эффективно применял ресурсы ВСБ. Он регулярно собирал совет, используя эти заседания для громких заявлений, которые тиражировались в масс-медиа.

Совет без кворума

Из публичных деклараций Игоря Додона складывается впечатление, что он хотел бы активнее использовать ресурсы ВСБ, однако этому препятствует политическое противостояние с правящими партиями. Первое заседание ВСБ под председательством Додона прошло 6 июня, и одной из главных его тем стало объявление пятерых российских дипломатов персонами нон-грата. Президент публично раскритиковал работу спецслужб и внешнеполитического ведомства, обвинив их в нарушении закона.

После этого собрать кворум на заседании Совбеза стало очень проблематично. Заседания совета правомочны при наличии не менее двух третей его членов. Последующее совещание ВСБ, на котором обсуждалась разработка новой Стратегии национальной безопасности, прошло, в основном, с участием ответственных сотрудников Аппарата президента.

На прошлой неделе спикер Андриан Канду и премьер Павел Филип отказались принимать участие в заседании совета, обвинив главу государства в провоцировании конфронтаций и включении в повестку ВСБ вопросов, за которые отвечает кабинет министров. В частности, речь шла о запланированном обсуждении решения правительства о признании персоной нон-грата вице-премьера России Дмитрия Рогозина. Примеру Канду и Филипа последовали некоторые другие члены ВСБ, представляющие госструктуры. В результате заседание было отменено из-за отсутствия кворума.

В рамках пресс-конференции президент расценил решение руководства законодательного и исполнительного органов как политическое. По его словам, кроме вопроса с Рогозиным, от правительства ждали информацию по ряду других чрезвычайно важных вопросов. «Состав ВСБ утверждается указом президента, поэтому я хочу предупредить, что, если власть желает бойкотировать заседания ВСБ, я буду вынужден изменить его состав с тем, чтобы существовал кворум и можно было принимать решения. В последующие дни мы организуем новое заседание, и, если они не придут, мы будем обсуждать вопросы без них», - заявил Додон.

Что говорят закон и практика?

Может ли глава государства исключить из состава Совбеза премьер-министра Павла Филипа и председателя парламента Андриана Канду? Если внимательно изучить национальное законодательство и практику его применения предыдущими президентами, то такой поворот событий вполне возможен.

Статус ВСБ определен Законом о государственной безопасности, вступившим в силу более 20 лет назад, а также Законом о национальной обороне, принятым в 2003 г. В этих законах оговорено, что за регламентацию численного и персонального состава совета, его функций и порядка работы отвечает непосредственно президент. Своим указом он утверждает Положение о ВСБ. Подобный документ был принят в октябре 1997 г. и с тех пор не изменялся.

При этом, согласно Закону о госбезопасности, в состав ВСБ в силу полномочий входят председатель парламента, премьер-министр, председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, министр обороны, глава МВД, директор Службы информации и безопасности, генеральный прокурор и президент Национального банка Молдовы.

В то же время многие эксперты и политики говорят о том, что Закон о госбезопасности безнадежно устарел. Более «свежий» Закон о национальной обороне не содержит никакой конкретики о составе ВСБ, возлагая на президента ключевые полномочия, связанные с деятельностью совета. В их числе – и обеспечение работоспособности ВСБ при различных ситуациях, в том числе при невозможности собрать кворум.

Таким образом, за заявлениями Игоря Додона об изменении состава ВСБ вполне могут последовать конкретные действия, тем более, что подобные прецеденты в истории уже имели место. Так, при Николае Тимофти из состава ВСБ был впервые был исключен президент Национального банка Молдовы – эту должность в тот период занимал Дорин Дрэгуцану. Это решение совпало с началом расследования вокруг многомиллионных хищений в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, а также сложной ситуацией на валютном рынке страны.