Сотрудники АЗС отказались долить украденный бензин

С крайне наглым случаем воровства бензина столкнулась на популярной АЗС жительница Кишинева.

Сегодня, 3 сентября, на глазах у водителя оператор АЗС EUROSIM на бульваре Дачия, 54/1 не долил несколько литров оплаченного бензина. После звонка своему руководству автозаправщик послал «куда подальше» даже приехавших по вызову полицейских.

Жительница Кишинева Натали Липкан оплатила на заправке 300 леев за 92-ой бензин. Во время заправки она обратила внимание на странно подергивающийся «пистолет» в руках оператора АЗС. Женщина немедля завела мотор и обнаружила, что оплаченный бензин не поступает в бак. Оператор АЗС все это время имитировал заливку топлива. На требование нормально залить бак служащий АЗС отреагировал крайне нагло.

- На мой вопрос, за что я заплатила, заправщик начал звонить и админу, и директору в одном лице, который находится за городом на данный момент. Он мне ответил, что я ненормальная и машина у меня фуфло. На мою угрозу, что я напишу в жалобную книгу, сказал, что я могу и президенту написать, и все равно он мне докажет, что у меня в баке есть их бензин! – написала Натали Липкан в Facebook.

Женщина вызвала полицию. Но даже появление полицейских не заставило работника АЗС умерить тон. Только под чутким взором офицеров полиции он долил оставшиеся литры. Наталья отметила, что при появлении полицейских «пистолет» сразу оказался исправным.

Сотрудник АЗС напоследок признался ей, что таких требовательных клиентов, обнаруживающих жульничество, у них бывает около двух человек в неделю. Остальные позволяют обворовывать себя. Напоследок вышедший на связь директор АЗС вообще пригрозил подать в суд на женщину. В свою очередь жительница Кишинева намерена подать жалобу на работу сети АЗС в Агентство по защите прав потребителей.

Ранее стало известно, что каждая вторая АЗС в Молдове ворует топливо у автомобилистов. Такие неутешительные выводы опубликовало Агенство по защите прав потребителей.