Молдова: маховик войны уже запущен?

Сергей ТКАЧ

Люди по своей натуре очень склонны к самообману, любят всякого рода бутафорию, шоу, фантастические истории и сказки. И молдаване, конечно, не исключение. Не зря среди любимых народных героев есть Лаур Балаур - существо, похожее на дракона, а также храбрый витязь Фэт-Фрумос, обладающий магическими способностями и чудо-конем.

На протяжении последних семи лет у жителей маленькой страны прямо перед глазами находились явные признаки того, что евроинтеграция – это обман, бутафория, но они не верили.

А ведь все было ясно еще в 2012 году, когда расцвет коррупции и контрабанды, полный произвол властей (вспомним убийство на элитной охоте с участием генпрокурора) Брюссель назвал «историей успеха». И даже теперь, после того, как шулеры-евроинтеграторы украли из нацбанка миллиард долларов и заставили население вернуть эту гигантскую сумму, до граждан все еще не доходит то, что евроассоциация – это «плащ и колпак» фокусника. И мало кто задается вопросом: а почему приобщением молдаван к высоким европейским ценностям занимаются жулики и воры под руководством «Карабаса-Барабаса»?

А ведь ларчик просто открывался. За витиеватыми и высокопарными речами вашингтонских и брюссельских чиновников, миллионными грантами, таился скрытый интерес - желание превратить Молдову в прокси-территорию, плацдарм, в глобальном гибридном наступлении на Россию с обязательным выдворением из Приднестровья российских миротворцев и военных. И эта цель, и последствия новой политики также были очевидны все последние годы. Ведь в Молдове, где около 50 процентов населения видит свое будущее в союзе с Россией, «евроинтеграция» не может не завершиться большой бедой. Поэтому еще в 2012 году автор этих строк предупреждал: Приднестровье становится частью «глобальной игры». ( См. материал «Баррозу привез в Молдову войну?» - http://www.newscom.md/rus/barrozu-privez-v-moldovu-vojnu.html).

«Молдавский театр» военных действий

Опасения, что по Приднестровью разработан определенный сценарий, усилились в 2013 году. Тогда Кишинев стал продвигать идею создания вдоль Днестра пунктов погранично-миграционного контроля. А кровавые события, последовавшие затем в Украине, значительно ускорили процессы, происходящие вокруг бывшей «горячей точки».

Даже американские аналитики уже не скрывают, что украинская «революция достоинства» задумывалась в Вашингтоне, финансировалась и направлялась американцами. Суть изменений в соседней стране отразил эпизод, когда украинский генерал, стоя на коленях, вручает саблю американскому послу Джону Теффту. В результате пророссийское Приднестровье оказалось зажатым с двух сторон режимами, управляемыми из Вашингтона. С тех пор идея о том, что США готовят Украину и Молдову к новой войне за Приднестровье, стала весьма востребованной и обсуждается всякий раз, когда появляются новые обстоятельства и детали.

В июле 2014 года, на фоне информации о том, что Украина роет гигантский ров на границе с Приднестровьем со скоростью 2,5 км в неделю, журналисты портала Мoldnews

рассказали о прибытии в РМ около 80 военных специалистов из США, которые оценили состояние военной техники и вооружения национальной армии, провели практические занятия с военнослужащими, в том числе силами особого назначения. Отрабатывались боевые действия в городских условиях и мероприятия по нейтрализации террористических и протестных акций. Инструкторы из США проверили готовность объектов гражданской обороны, сообщил источник в армии.

Эти действия осуществлялись под руководством госдепа США в рамках программы евроатлантического и европейского сотрудничества на Балканах. Среди приоритетных задач: перевооружение и реформа молдавской армии, вывод российского миротворческого контингента и замена его на международную миссию, материально-техническое укрепление украинских военных и создание транспортного коридора Одесса-Рени-Джурджулешты-Унгены. Этот коридор, по мнению экспертов, имеет важное стратегическое значение, обеспечивая передислокацию воинских подразделений и техники.

По информации издания, с молдавской стороны данную политику тогда курировали премьер Юрий Лянкэ, посол в США Игорь Мунтяну и ответственные чиновники МИДЕИ. Эти действия объяснил Виорел Чиботару, прозападный эксперт, впоследствии ставший министром обороны: «Конгресс США принял резолюцию в связи с агрессией России на Украине, в которой предложил признать Украину, Молдавию и Грузию вненатовскими союзниками. В резолюции Конгресса прямо говорится о выводе российских войск из Приднестровья».

Важным звеном в цепочке интересующих нас событий следует признать и визит в феврале 2016 года 17 генералов и адмиралов США. Он стал неожиданностью даже для министерства обороны, которое заявило, что не приглашало американских военных. Это настолько незаурядный для Молдовы казус, что его нельзя вписать в иной контекст, кроме как изучение будущего театра военных действий и стратегического планирования. Ну не приехали же генералы и адмиралы попить винца в криковских подвалах или, как сказано, в разъяснении американского посольства, «посетить памятники культуры». В Кишиневе нет ни Парфенона, ни Колизея, ни пирамид. Главная достопримечательность – старина Днестр» с бендерской и сорокской крепостями, то есть зона конфликта.

Война США с Россией - это вопрос не «если», а «когда»

Конечно, есть более веские основания ожидать серьезного обострения обстановки в приднестровском регионе, включая военные действия, а следовательно и роста напряженности в Молдове в целом.

Прежде всего, это наращивание военного присутствия США и НАТО в восточно-европейских странах, у границ России, а также консолидированное решение американских властей о санкциях, направленных против Москвы. Финансовая, торговая, информационная и кибер-война против России теперь дополнились войной дипломатической. И уже дошло до обысков в загранпредставительствах РФ, пользующихся дипломатическим иммунитетом.

В СМИ рассуждения о третьей мировой стали обычным делом.

«Война между Россией и Западом кажется практически неизбежной, - пишет авторитетное американское издание The National Interest. - Ни одна уважающая себя страна, которая находится в безжалостном кольце враждебно настроенных соседей, не будет терпеть такое давление вечно. В конце концов, ей придётся защитить свои интересы военной силой».

Журнал The National Interest связан с реалистической внешнеполитической школой. Консультативный совет издания возглавляется почетным председателем Генри Киссинджером. То есть выводы аналитиков - это не спекуляции, а отражение реального положения дел.

Поскольку все происходящее сегодня в мире самоочевидно, другое американское издание - Washingtontimes.com - прямо ставит вопрос: «Неужели США готовятся к войне с Россией из-за Украины?». «Именно такое впечатление, - пишет издание, - складывается, когда смотришь в новостях репортажи о регулярных учениях морской пехоты США, которая имитирует столкновения с русскоязычными бойцами.

Проходят они в Северной Каролине и Германии, но на самом деле их цель - Украина, где американские войска уже учредили центр боевой подготовки, укомплектованный украинцами и, как сообщается, способный разместить у себя целый бригадный состав.

Пока Пентагон, госдепартамент и конгресс настаивают на поставках Украине «смертоносного оборонительного оружия», американские ВМС создают в бывшем российском черноморском порту Очаков (сегодня находящемся на территории Украины) центр «для переправки комплексов морских вооружений в ходе полного спектра военных операций».

Это явно кажется подготовкой к войне… Вступит ли Америка в реальные боевые действия? Судя по накалу антироссийской риторики в Вашингтоне, вполне возможно».

Работенка для «Правого сектора» в Молдове

Для нас очень важно, что действия Вашингтона и официального Кишинева синхронизированы. Как только в США было принято решение об ужесточении политики против России, произошла скандальная история с объявлением персоной нон грата спецпредставителя президента РФ по Приднестровью Дмитрия Рогозина.

Что любопытно, документ, принятый в Вашингтоне, будет действовать достаточно долго. А инцидент с Рогозиным вообще похож на «сжигание мостов», так как российский вице-премьер отвечает за экономические контакты с Молдовой. И, скорее всего, он же будет эти функции выполнять и в дальнейшем.

В последние дни возобновилась практика запретов на въезд для официальных лиц из России, без веских оснований был отправлен обратно в Москву главный редактор издания «АиФ» Игорь Черняк. В ближайшее время, вероятно, последуют решения, ограничивающие работу российских СМИ в Молдове.

Безусловно, бросается в глаза однотипность в действиях украинских и молдавских властей, их тесная координация.

После заключения соглашения между правящей ДПМ и националистическим

украинским «Правым сектором» в Молдове можно ожидать более радикальных событий.

Лидер «Правого сектора» Андрей Тарасенко подчеркивает, что «складывается крайне сложная и опасная обстановка в Молдове, где оккупанты привольно себя чувствуют не только в Приднестровье, но и готовы в любой момент расшатать ситуацию в Гагаузии. Наши молдавские друзья пытаются противостоять сепаратистским тенденциям и остро нуждаются в помощи и моральной поддержке».

По мнению Тарасенко, «единственной силой, которая реально борется против вмешательства Кремля в кишиневскую политику и способна дать реальный отпор антимолдавским силам, является Демократическая партия Молдовы, с представителями которой мы как раз договорились о сотрудничестве и открытии второго фронта против сепаратистов и оккупантов».

«Свиньи», «отбросы общества», «убийцы братьев и сестер»…

Независимо от того, каковы истинные мотивы правящей в Молдове группировки, антироссийская политика запускает «маховик» войны. Сами боевые действия еще не начались, а возможное возобновление военного конфликта в Приднестровье уже стало центральной темой внутриполитической борьбы. На днях президент призвал население быть готовым выйти на общенародный протест и «свергнуть эту власть», если станет ясно, что режим «готовится к дестабилизации, к войне на Днестре». Игорь Додон подчеркнул, что серьезно готовится к подобным сценариям, и созыв великого национального собрания «закончится не хороводами, а мы поставим точку в этом вопросе».

Поскольку молдавский президент является помехой в планах по Приднестровью и постоянно оппонирует антироссийской политике парламента и правительства, а сейчас прямо угрожает свержением режима, то в какой-то момент ДПМ может запустить механизм отстранения Додона от должности.

Таким образом, уже очевидно, что обострению ситуации в Приднестровье будет предшествовать новой виток внутриполитического противостояния.

О накале страстей можно судить по словам экс-главы КС Александра Тэнасе, прокомментировавшего высказывание Игоря Додона об унионистах и его встречу с Дмитрием Рогозиным в Иране. «Отбросом является тот, кто на слова одной свиньи, назвавшей граждан страны "цыганами", пролетает тысячи километров, чтобы лизать его башмаки, а не отвечает с достоинством. Отбросом является тот, кто награждает государственными наградами тех людей, которые убивали твоих братьев и сестер», - заключил Тэнасе.

«Свиньи», «отбросы общества», «убийцы братьев и сестер»…Все это мы уже слышали в начале 90-х, когда разгорался приднестровский конфликт.

В такой критической обстановке, а также имея виду происходящее на Украине, ставить вопрос о выводе российских военнослужащих, охраняющих склады с боеприпасами, и смене миротворческой операции, не только недальновидно, но и контрпродуктивно. Подобный шаг резко нарушит безопасность в зоне конфликта и может завершиться вспышками насилия. И если вокруг российских миротворцев обстановка будет нагнетаться, а антироссийская риторика нарастать, то такой ход событий действительно может привести к войне между Россией и Молдовой, Россией и Украиной. И это хорошо осознают в Кремле, что и отразилось в недавнем предупреждении Сергея Лаврова.

Пока рано говорить, как именно поведет себя Россия в случае резкого обострения ситуации на левом берегу Днестра. Пойдет ли на признание Приднестровья, или проведет военную спецоперацию? Ясно одно, что Москва будет действовать жестко и решительно.

Молдавское реалти-шоу с трагическим исходом

Вряд ли рядовые жители Молдовы осознают, какая именно роль им уготована в опасном политическом реалити-шоу вокруг российских миротворцев. Это известно лишь автору пьесы и режиссеру, которые решили повесить на самом видном месте ружье. То самое, которое в нужный момент вдруг выстрелит.

Любопытно, что Молдова, о которой в США слышали единицы, становится местом действия американских кассовых фильмов. В фантастическом боевике «Spectral» («Спектральный анализ») события разворачиваются на руинах разрушенного молдавского города. Страна пережила падение режима, мятежи и гражданскую войну, что сделало эту территорию крайне небезопасной.

В другом фильме-ужастике They’re Watching ("Они наблюдают") действие происходит также в «самой бедной стране Европы». Молдаване в фильме выглядят «жителями ада». Типичный представитель нации «обитает в собачьей конуре, и у него в среднем четыре зуба». Кроме того, молдаване - беспробудные пьяницы, заливающие в себя алкоголя в шесть раз больше, чем жители других государств.

Возникает вопрос: выбор места действия - это случайность? Или способ географически сориентировать массовую аудиторию, когда Молдова попадет в сводки горячих новостей? Так сказать, «привет из будущего»?

Мы однажды уже позволили втянуть себя в военный конфликт. Если это произойдет снова, то результат будет намного более трагическим. И для обычных граждан, и для государства.