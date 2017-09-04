Почему трудно поменять молдавские леи в Румынии

Даже если Румыния является соседним государством и, самое главное, бизнес-партнером Республики Молдова, там трудно поменять молдавские леи. Эксперты говорят, что в этом плане нет никаких административных барьеров. Причина только в том, что нет спроса на эту валюту.

Консультант в области управления Валентин M. Ионеску из Бухареста сказал для IPN, что спрос на молдавские леи является очень низким, как в случае физических лиц, так и для фирм. По данным Национального банка Румынии, молдавский лей стоит около 0,21 бана. „Экономика Республики Молдова является небольшой и валюта не является привлекательной. Сделки с определенной валютой находятся под влиянием обмена товаров и услуг. Обмены между нашими странами небольшие и не имеют в основе эту валюту для платежей”, - подчеркнул румынский эксперт.

В 2016 году торговый обмен между двумя странами составил 1,35 млрд. евро. „Республика Молдова имея отрицательное сальдо, и ни одна фирма из Румынии не использует молдавский лей. Монета слабая. Ее негде использовать. Поэтому, транзакции производятся в евро или в долларах. А если спрос на молдавский лей является низким, пункты обмена валют не имеют интереса покупать и держать в запасе эту валюту”, - пояснил эксперт.

Валентин M. Ионеску добавил, что объем валюты (молдавский лей), выпускаемый Национальным банком Молдовы и находящийся в обращении в Румынии, очень низкий.