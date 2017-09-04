Молдаване с румынским гражданством смогут вскоре ездить в США без виз

В сентябре Румынию посетят представители министерства внутренней безопасности США. Американцы проверят, как осуществляется пограничный контроль, оценят безопасность в аэропортах и взаимодействие спецслужб.

По словам посла Румынии в США Джордже Майора, этот визит может стать последним этапом на пути румынских властей к безвизовому режиму с Соединенными Штатами, передает gandul.info.

Джордже Майор считает, что действия американских партнеров несправедливы в связи с тем, что Румыния принимает участие в боевых действиях в Афганистане и добилась значительных успехов в области безопасности границ.

Чиновник заявил, что усилия румынского правительства и открытость общества к США и его гражданам, которые не нуждаются в визе для посещения Румынии, должны быть вознаграждены безвизовым режимом.

Румынский посол в Вашингтоне пояснил, что визит министерства внутренней безопасности США будет на пользу американцам, которые получат возможность осознать преимущество безвизового режима с Румынией, которая никогда не сталкивалась с терроризмом на своей территории.

Майор рассказал о том, что одной из тем, которые обсудят 19 сентября министр обороны Румынии Адриан Цуцуяну и его американский коллега Джеймс Мэттисон, станет роль Румынии в ситуации по Крыму.

По словам Майора, Румыния должна разумно реагировать на милитаризацию Крыма в целях уравновешивания ситуации на Черном море.