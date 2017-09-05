Если мировое сообщество поддержит инициативу РМ, тогда у нас есть шансы на успех

Известный политический аналитик Анатол Цэрану считает, что резолюция ООН о выводе российских войск с территории Республики Молдова, в первую очередь могла бы стать политическим документом. С таким заявлением для портала ТРИБУНА политический аналитик выступил в контексте обсуждения возможности вывода российских войск с территории нашей страны в результате обсуждения этого вопроса в ходе заседания Генеральной Ассамблеи ООН.

По мнению Цэрану, Российская Федерация не сможет проигнорировать резолюцию ОНН. «С политической точки зрения, несоблюдение такой резолюции могло бы привести к политической изоляции РФ. Это может очень навредить международному имиджу России», — уточнил аналитик.

Относительно вероятности включения данного вопроса в повестку дня, аналитик отметил, что с этим могут возникнуть определенные проблемы.

«Обычно в ООН проблемы такого рода решаются на внутреннем уровне, через представителя соответствующей страны. В нашем случае вопросом занимаются все дипломаты. Не могу знать, насколько интенсивной была деятельность наших дипломатов в этом вопросе, и насколько они способны мобилизовать наших международных партнеров. Единственное, что я могу сказать, это то, что если нашу инициативу поддержат такие влиятельные партнеры как США и ЕС, тогда у нас есть шансы на успех. Но, гарантий, что вопрос включат в повестку дня, нет», — отметил Цэрану.

Андриана Кептине