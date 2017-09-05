Пассажиры прилетевшего из Кишинева лайнера AirMoldova взбунтовались в Италии

Пассажиры компании AirMoldova пожаловались на то, что, с трудом прибыв в субботу в аэропорт Флоренции, должны еще и ждать прибытие багажа во вторник.

Один из пассажиров субботнего рейса "Кишинев - Флоренция" узнал о причине задержки в молдавском аэропорту.

- Мы находились в самолете около 40 минут, в течение которых нам никто не сообщал о причинах задержки. В конце концов, нам сказали, что задержка вызвана плохими погодными условиями. В итоге, вместо того, чтобы приземлиться в стране назначения в 15:00, мы прибыли в аэропорт Флоренции только в 19:50. Находясь уже в аэропорту Флоренции, после часа ожидания багажа, те, кто приехал из Кишинева, снова начали бунтовать.

Я позвонил AirMoldova, чтобы спросить, почему багаж так долго не выдают, но не получил точного ответа. Мне просто сказали, что багаж придет следующим рейсом, то есть во вторник. Очень странно, ведь когда мы сели в самолет, нас заверили в том, что багаж тоже загружен, - рассказал пассажир.

Представитель AirMoldova Думитру Никулэицэ сообщил, что неудобства вызваны погодными условиями и большим объемом багажа.

- Багаж невозможно было загрузить из-за погодных условий. Кроме этого, из-за большой загруженности самолет не мог приземлиться на взлетно-посадочной полосе Флоренции. В течение сегодняшнего и завтрашнего дней пассажиры субботнего рейса получат свой багаж, который отправится другим самолетом, - рассказал Думитру Никулэица.

В аналогичной ситуации оказались и пассажиры рейса "Кишинев - Флоренция", которые летели 1 августа. Они получили свой багаж только через два дня.

Недавно молдаване промучились несколько часов в Италии из-за авиакомпании FlyOne. В аэропорту "Джузеппе Верди" в Парме посадки на лайнер людям пришлось ждать четыре часа.