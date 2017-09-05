Румынский сейсмолог, предсказавший самые сильные землетрясения пятидесятилетия, прочит Молдове беду...

Молдавские эксперты не отрицают такую возможность, но говорят, что подземные толчки будут немного слабее — максимум 7,5 баллов.

В мире все чаще стали происходить сильные землетрясения и специалисты полагают, что скоро придет очередь Румынии.

Сейсмолог, инженер-химик и парапсихолог Иоан Истрате уверен, что этого не избежать. Соседи прислушиваются к его словам, потому что в еще в январе 1977 года он предупреждал их о грядущей беде. Несколько месяцев Истрате всем говорил о том, что скоро случится сильное землетрясение, просил покинуть столицу, но ему не верили. А 4 марта вечером произошло Вранчанское землетрясение. Интенсивность в эпицентре достигала 8-9 баллов, 4-5-балльные толчки были зафиксированы даже в Москве и отчетливо ощущались по всему Балканскому полуострову. Число жертв в Румынии достигло 1578 человек, из которых 1424 (90 %) погибло в Бухаресте, где обрушились 33 многоэтажных здания.

В прошлом году он предупреждал о сейсмической активности в Эквадоре и Японии. В общей сложности, погибли свыше сотни человек, пострадали почти 3000.

Бухарест опять сотрясет до основания

«В Румынии будет как в Непале, нас ждет сильное землетрясение. Будет примерно 8 — 8,3 баллов. Его почувствуют и в Кишиневе. Землетрясение произойдет в зоне Вранчи, в Бухаресте ощутят 7,8-7,9 баллов», - заявил Истрате в комментарии для teotrandafir.com

Он отметил, что этому будет предшествовать засуха. С конца июля и до сентября будет очень мало осадков, что, в принципе, уже сбылось. Достаточно вспомнить постоянно объявляемый молдавскими синоптиками желтый код гидрологической опасности.

Его слова подтверждает статистика. Последнее сильное землетрясение в Румынии было 39 лет, обычно они повторяются каждые 37-40 лет. С начала 2017 года подземные толки были зафиксированы 218 раз, самый сильный — 2 августа (4,9 балла).

По словам почетного директора румынского Института физики Земли Георге Мэрмуряну, грядущее землетрясение, дату которого предсказать практически невозможно, будет аналогично тому, которое произошло в 1802 году, а его сила составит 7,9 балла по шкале Рихтера.

Землетрясение будет, но слабее?

Получается, мы должны комментировать любые заявления по поводу землетрясений, - говорит «Комсомольской правде» в Молдове глава Центра сейсмического мониторинга Института геологии и сейсмологии при АН РМ Иван Илиеш. - А если такое землетрясение произойдет, будем говорить, что этот парапсихолог прав?! Никто в мире не может с точностью сказать, когда произойдет землетрясение. У нас сейчас сейсмологическая обстановка спокойная. Слабые землетрясения с магнитудой, не превышающие 4 балла, происходят.

- В Молдове когда-нибудь случались землетрясения такой силы — более 8 по шкале Рихтера?

- В нашей стране таких землетрясений никогда не происходило. Самое сильное землетрясение произошло в 1940 году — 7,4 по шкале Рихтера. Предполагается, что самое сильное землетрясение в нашем регионе произошло в 1802 году, его магнитуда составила 7,5. А землетрясения с магнитудой 8,3 в нашем регионе невозможны. По всем расчетам возможно максимально сильное землетрясение силой 7,5 по шкале Рихтера. Предсказанное может случиться, но не с такой сильной магнитудой.