Операция «Приднестровье»

Президент Путин мобилизовал десятки тысяч военных, которые будут отрабатывать у восточной границы НАТО удар по Польше и странам Балтии. Беспрецедентная концентрация российских бронетанковых сил, артиллерии и авиации волнует воображение комментаторов и стратегов, которые опасаются, что «Запад-2017» может спровоцировать новую войну в Европе.

Но если бы войны всегда вспыхивали там, где их ждут, жизнь была бы гораздо проще. НАТО уже не первый год готовится к отражению российского нападения на страны Балтии. Альянс знает, какую схему атаки могут избрать россияне, а его военные планировщики представляют, с каких направлений российские подразделения могут нанести удар. В этом плане недостает лишь одного элемента: неожиданности, которая выступает ключом к любой победе. Это значит, что предостережения о масштабном российском наступлении, которое начнется 14 сентября в Белоруссии, — не более чем пустые разговоры.

Путину не нужен открытый конфликт с альянсом. Не сейчас, когда французский президент Эммануэль Макрон с почестями принимает его в Париже, а стартующие в немецких выборах партии наперебой заигрывают с Москвой. Лидер социалистов Мартин Шульц говорит, что из Германии пора вывезти американское ядерное оружие, и выступает против наращивания военного бюджета в рамках НАТО. В свою очередь, лидер либеральной Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер утверждает, что единственный путь договориться с Кремлем — признать его территориальные приобретения на Украине. Политик добавляет, что так считает большинство представителей немецких политических элит.

И Линднер, и Шульц после выборов могут стать партнерами Ангелы Меркель по коалиции. В Европе для Москвы вновь начал дуть попутный ветер. Захочет ли она осложнять ситуацию? Все, что нужно Владимиру Путину, это небольшой конфликт где-нибудь на периферии у границ России и Альянса. Настолько небольшой, чтобы его было легче организовать и контролировать, чем войну на Украине, поскольку лишь в таком случае его удастся использовать как для нужд внутренней политики, так и в игре с Европой. Для проведения такой операции есть идеальное место, и это отнюдь не треугольник между Белоруссией, Польше и странами Балтии.

Ждите ответа, гады!

Приднестровье — это узкая 200-километровая полоса, тянущаяся вдоль Днестра между Украиной и Молдавией. Формально она остается частью молдавского государства, но в реальности полмиллиона россиян, живущих на этом клочке земли, существуют независимо. Их государство и руководство не признает ни одна страна мира. Выживает Приднестровье благодаря контрабанде, российским дотациям и постоянному присутствию 2 000 российских военных. Кроме того, там есть четыре собственные мотострелковые бригады (примерно 8 000 человек), которые подчиняются российскому командованию. Их численность можно в любой момент увеличить, поскольку основной костяк населения Приднестровья составляют российские отставные военные с семьями. Хотя после российского вторжения на Украину транзит российских войск в непризнанную республику перекрыли, в военном плане анклав можно назвать самодостаточным. Российские военные с 1990-х годов охраняют там один из самых крупных оружейных складов в Европе, где находится примерно 40 000 единиц оружия и боеприпасов.

С точки зрения Кремля это идеальное место для конфликта. С одной стороны от границы Приднестровья находится бунтующая против Москвы Украина, а с другой — Молдавия, где разгорелся выгодный для россиян политический спор о том, что следует делать стране: поддерживать тесные контакты с Россией или вступать в ЕС и НАТО. Несколько лет назад похожий спор на Украине закончился Майданом и российским военным вторжением в Донбасс и Крым. Сейчас на роль молдавского Януковича претендует пророссийский президент Игорь Додон.



Неделю назад одна из прозападных молдавских сил, партия «Действие и солидарность», подала в прокуратуру жалобу на главу государства. Она констатирует, что президент продвигает интересы России, предавая тем самым свою страну. Ситуация такова, что хотя Молдавия официально стремится войти в Евросоюз, Додон выступает за сближение с Россией. Недавно во время празднования Дня независимости президент вручил награды людям, сыгравшим важную роль в укреплении российско-молдавской дружбы, и говорил о перспективах, которые откроются перед Кишиневом, если тот присоединится к Таможенному союзу России, Белоруссии, Казахстана и других постсоветских государств.

Недовольство правительства и парламентского большинства вызывают также подозрительно теплые отношения президента с главой Приднестровья, которое молдаване считают своим взбунтовавшимся регионом. Вадим Красносельский — это доверенный человек Кремля, который много лет руководил подконтрольными ФСБ приднестровскими органами безопасности. В августе Красносельский собирался встретиться с Додоном в столице самопровозглашенного государства, Тирасполе, а в качестве почетного гостя на эту встречу был приглашен российский вице-премьер Дмитрий Рогозин. Повод выглядел довольно странно: мероприятие приурочили к 25-й годовщине ввода в Приднестровье российских миротворческих сил, которые одержали победу над молдавской армией, старавшейся вернуть Кишиневу контроль над занятым россиянами восточным берегом Днестра. Прозападное правительство Павла Филипа начало бить в набат. Поскольку после аннексии Крыма Рогозину запретили въезд в ЕС, Кишинев не спешил с выдачей разрешения на прилет российского вице-премьера, пока Румыния не отказалась впускать его самолет в свое воздушное пространство. Рассерженному Рогозину пришлось поворачивать обратно и лететь кружным путем через Венгрию и Польшу, поскольку украинцы тоже решили не пускать его к себе. Заправить самолет удалось только в братской Белоруссии. После этого инцидента Рогозин в характерном для него стиле написал в Twitter: «Ждите ответа, гады!»

Приглашение для Путина

У России есть причины для волнения. Молдаване, которые раньше сохраняли верность Москве, стали все чаще подвергать сомнению старые постсоветские аксиомы о вечной и безусловной дружбе с Россией. Кишиневское правительство напомнило, что Москва должна была вывести свои войска из Приднестровья еще в 2002 году, но до сих пор этого не сделала. Летом молдавский парламент назвал присутствие в республике российских сил угрозой и нарушением суверенитета Молдавии, призвав Кремль вывести военных и ликвидировать огромные склады вооружений. Когда это не возымело эффекта, Кишинев обратился к Генассамблее ООН с просьбой лишить Россию мандата на выполнение миротворческой деятельности в Приднестровье и вместо ее войск ввести в регион силы, которые не будут настолько открыто представлять интересы Москвы. На границе Украины и ПМР появились совместные украино-молдавские посты. Кишинев заявляет, что это первый шаг к возращению контроля над границами. В связи с этим российская пресса записала Молдавию в почетный клуб враждебно относящихся к Кремлю «фашиствующих государств» вместе с Польшей, Румынией и странами Балтии. Кроме того, Москва ввела эмбарго на поставки молдавского вина и фруктов, что нанесло болезненный удар по экономике самой бедной страны Европы.

Одновременно Россия активизировала своих людей в Кишиневе. Многолетний лидер Молдавии, бывший генерал советской милиции Владимир Воронин недавно предостерег, что в Приднестровье может разразиться война. В свою очередь, действующий президент назвал проевропейскую политику своего правительства провоцированием Путина, призвав ЕС и Россию вмешаться в ситуацию, чтобы обеспечить его стране безопасность. Это уже прямое приглашение к операции, которая может принести Кремлю гораздо больше пользы, чем военные учения в Белоруссии, которые сейчас все обсуждают.

Согласно московской доктрине, напряженность, возникшая между Россией и Западом, это эффект агрессивной политики НАТО и ЕС, которую, используя местных националистов, проводят американские провокаторы. Так произошло на Украине, где россиянам пришлось защищать Крым и Донбасс от якобы имевшего место наступления национализма, то же самое может произойти в Приднестровье. Москва считает своей святой обязанностью защищать россиян за границами РФ и часто использует этот предлог для достижения своих геополитических целей. Стоит напомнить, что в референдуме 2006 года (который не признала ни одна страна, и о котором все уже забыли) более 90% жителей Приднестровья высказались за присоединение к России.

Пример Крыма показывает, что на этой почве тонкая дипломатия в сочетании с военными провокациями могут творить чудеса. Фундамент для претворения сценария в жизнь уже начала готовить российская пропаганда, которая обвиняет молдаван в том, что они вместе с украинцами стремятся ввести блокаду русских в Приднестровье. Россияне утверждают, что это часть коварного плана американцев, которые хотя выдавить Россию с Черного моря и взять под свой контроль маршруты поставки газа и нефти из Средней Азии и Ирана. Приднестровье и сама Молдавия играют важную роль: они выступают буфером, который отделяет Россию от ЕС и НАТО, а также точку, находящуюся поблизости от таких дружественных Москве балканских стран, как Сербия. Если Кишинев будет придерживаться прозападного курса, Кремль потеряет важный опорный пункт. Так что обстановка вокруг Приднестровья накаляется. Его роль заключается в том, чтобы оказывать давление как на Молдавию, так и на соседнюю Украину.

Киевское руководство боится, что ему придется вести войну с Россией на два фронта, поэтому оно поддерживает требование Кишинева о выводе российских войск из Приднестровья. Украинцы понимают, что Путин может использовать спор вокруг этого региона для официального признания так называемых народных республик в Донбассе. Пока их статус остается таким же неопределенным, как судьба минских соглашений, которые были призваны завершить войну на Украине. В Евросоюзе никто уже не питает иллюзий, что они окажутся эффективными. Поэтому европейские политические элиты, в том числе немцы и французы, все чаще начинают говорить, что ради мира в Европе следует признать территориальные приобретения Путина на Востоке. Угроза размораживания конфликта в Приднестровье может сослужить Москве хорошую службу в торге, по итогам которого ЕС и сами украинцы, опасаясь новой войны, смирятся с утратой Донбасса.

Следует отметить, что в таком плане есть элемент неожиданности, который создаст более широкое поле для маневра, чем гипотетическое столкновение в ходе учений «Запад-2017». Внимательно прислушиваясь к грохоту танков в Белоруссии, не стоит забывать, что в Кремле в совершенстве овладели искусством игры на двух пианино одновременно.

Jakub Mielnik