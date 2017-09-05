Игорь Боцан: Вывод войск с левого берега Днестра - это политический документ

Требование о выводе российских войск из приднестровского региона является политическим документом в региональном контексте, в котором Грузия, Украина и Молдова хотят иметь общую позицию, поскольку Россия делает одну и ту же игру на территориях этих стран. Таким образом, эти три страны ищут поддержки у ЕС и международного сообщества, а Россия выступает против. Интернационализация приднестровского конфликта может быть ошибкой, как утверждают некоторые политики в Кишиневе, но и приднестровский регион, который ранее не хотел вести переговоры в формате „5+2”, теперь настаивает на этом, в том числе и Россия. Такие утверждения были сделаны в ходе публичных дебатов на тему: „Требование о выводе российских войск с территории Республики Молдова: законность, преимущества, риски и угрозы”, организованных Информационным агентством IPN.

Игорь Боцан считает, что принятая парламентом декларация о выводе российских войск из приднестровского региона является политическим документом, выражающим волю парламентского большинства. По его мнению, эта декларация появилась в новом, уникальном контексте, порождённом решением Конституционного суда от 2 мая, в котором говорится, что пребывание российских войск в Приднестровье является незаконным и неконституционным, и что приднестровская территория оккупирована Российской Федерацией. По мнению эксперта, решение Конституционного суда является новым элементом, поскольку такие заявления звучат практически ежегодно на межминистерских встречах ОБСЕ, которые обычно проходят в первую неделю декабря в столицах стран, председательствующих в этой организации. Более того, время от времени эта же идея присутствует и в выступлениях высокопоставленных молдавских чиновников с трибуналы Генеральной Ассамблеи ООН.

Игорь Боцан отметил, что после того, как 21 июля 1992 года были прекращены военные действия, Виктор Черномырдин и Андрей Сангели (премьер-министры России и Республики Молдова) подписали документ, в котором очень четко написано, что вывод российских войск должен быть синхронизирован с разработкой и принятием приднестровцами своего особого статуса в рамках Республики Молдова. Конфликт является замороженным и основывается на том, что есть миротворческая миссия и российские военные силы, которые охраняют 20 тыс. тонн боеприпасов.

„Мы знаем позицию России, которая считает, что выполнила свои обязательства с Саммита ОБСЕ 1999 года, а вывоз боеприпасов не может быть сделан, поскольку является опасным при транспортировке. До 2004 года работал завод по обезвреживанию боеприпасов, но после политического замораживания, которое началось в 2005 году после принятия Закона об особом статусе левобережья Днестра, отклоненное приднестровцами предложение, формат „5+2” превратился в своего рода „скорлупу”, которая сохраняет нынешний статус замороженным до тех пор, пока ситуация не прояснится”, - отметил постоянный эксперт проекта.

Игорь Боцан подчеркнул, что ходатайство о вывозе российских боеприпасов является чисто политическим, а декларация в ООН должна быть дополнена стратегией и планом действий, которые должны быть предприняты. „Предположим, что этот запрос поступит в ООН, и возникнут вопросы к докладчику: в случае, если будут выведены военные силы, что произойдет с опасными боеприпасами? На этот вопрос ответа не существует. Несмотря на то, что власти восемь лет говорят о том, что урегулирование приднестровского конфликта является приоритетом, мы знаем, что в 2010 году была попытка разработки совместного плана решения этой проблемы, но если нет стратегии, нет плана действий”, - добавил эксперт, подчеркнув, что заявление парламента должно быть подкреплено конкретными действиями, чтобы участвующие в переговорном формате „5+2” стороны знали, что делать дальше.

„Стороны, участвующие в конфликте, должны видеть план действий, что произойдет после того, как Россия уйдет из региона, чтобы не было неконтролируемых всплесков. Но такого плана не существует, поэтому заявление об отзыве российских войск-не более чем политический документ, вполне умный, потому что речь идет о совместных усилиях Грузии, Украины и Молдовы”, - отметил он. По мнению Игоря Боцана, целью заявления, принятого парламентом, является поляризация общественного мнения в Молдове, когда ДПМ заявляет, что хочет повести Молдову в европейское пространство, а евроазиатские последователи противятся этому, и это является идеальной средой для поляризации.

76-е общественные дебаты „Требование о выводе российских войск с территории Республики Молдова: законность, преимущества, риски и угрозы” из цикла „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов” были реализованы при поддержке немецкого Фонда Ханнса Зайделя