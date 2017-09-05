Ион Косташ: Мы находимся в состоянии постоянной угрозы со стороны Кремля

Республика Молдова находится в состоянии постоянной угрозы со стороны Российской Федерации. В воздухе чувствуется запах пороха. Такое заявление сделал генерал Ион Косташ в рамках передачи „Punctul pe Azi” на телеканале TVR Moldova, передает IPN.

„Мы находимся в состоянии постоянной угрозы со стороны Кремля, если не сделаем так, как хотят они – не пойдем по пути Таможенного союза, Евразийского союза – тогда нам несдобровать”, - отметил генерал.

Ион Косташ заявил, что до тех пор, пока на территории Республики Молдова будет российская армия, столько будет существовать конфликт на Днестре. „Если завтра исчезнет 14-я Армия с боеприпасами, с огромными складами вооружения, то я думаю, что в течение одной-двух недель Республика Молдова реинтегрировалась бы”,- заявил генерал.

По его словам, присутствие российской армии на территории Республики Молдова способствовало консолидации сепаратистского режима на левом берегу Днестра. Генерал добавил, что в настоящее время есть опасность провокаций и молдавские власти должны быть бдительными.

По мнению генерала, если Республика Молдова хочет быть независимой, то первым шагом, которого она должна сделать - это сближение со структурами Североатлантического альянса, которые были бы защитой и гарантом существования государства Республика Молдова.