Петру БОГАТУ // Отчего, некогда ласковый теленок, более двух маток не сосет?

Для большинства современников, сильнейшее политическое и сентиментальное противостояние между Российской Федерацией и Республикой Молдова, воспринимается либо в качестве несчастливой случайностью, либо в виде расчетливо продуманного предвыборного шага молдавского руководства. Однако, данное предположение больше похоже на историю с маленьким Дэвидом, который с помощью пращи, и поднятых с земли пяти камней, победил ужасного и вооруженного до зубов Голиафа, лишь только для того, чтобы сделать карьеру при дворе короля Саула.

Белые ходоки…

Битва еврейского пастора с его гигантским противником в долине Элы определилась беспрецедентным геополитическим контекстом. Противостояние проходило в новой исторической фазе, когда Ханаан предпочел сопротивляться филиппинской экспансии, угрожавшей подчинить себе все палестинские племена.

Похоже, обстоят дела и в наше время. Сегодня Запад, подобно Вестеросской знати, в сериале «Игра престолов», узнавших, что белые ходоки являются не мифологическими персонажами, а живыми существами, обуял настоящий шок. Неудивительно, что европейские и североамериканские политики и эксперты были поражены, когда убедились, что вторая «холодная война», проигнорированная ими, является не какой-то городской историей, а суровой и жестокой реальностью.

Смена одного исторического периода другим проходит, как правило, незаметно для современников упомянутых событий. Жители Рима, к примеру, даже и не предполагали в 476 году, что империя, в которой им казалось что живут, практически перестала существовать. С подобным феноменом мы встречаемся и сегодня, когда глубочайшие мутации нынешних международных отношений, определяемые второй холодной войной, зачастую остаются незамеченными даже политическими наблюдателями, не говоря уже о СМИ.

Как бы там ни было, но вчерашние диспуты между капитализмом и коммунизмом, в наши дни, совершенно неожиданным образом, обрели формы глухой борьбы между демократией и автократией. Новое расщепление Восток-Запад, обострившееся после аннексии Крыма и вмешательства России в политические процессы в США и странах ЕС, не менее ревностно, чем предыдущее, заставило даже небольшие и неприсоединившиеся страны занять определенную позицию и официально примкнуть к той или иной стороне.

Жребий брошен…

На сегодняшний день, США и ЕС, все более осознавая угрозы Москвы, отказываются от их прикрытого собственного неодобрения, в пользу явной конфронтации. Все еще обвиняемая Бараком Обамой в том, что находится на порочной стороне истории, Россия переносится администрацией Трампа в список запрещенных стран, наряду с Ираном и Северной Кореей.

Запад старательно изучил и сделал выводы из исторических уроков, и именно по этому сегодня не приемлет нового Мюнхенского договора, в ходе которого европейские демократии смирились немецким захватом чехословацкой территорией. Имитирующий Адольфа Гитлера российский президент Владимир Путин, воспринимается в качестве столь же неадекватного лидера, как и не вменяемый и непредсказуемый Ким Чен-ун. Наверняка не случайно, американский спецпредставитель в Украине, несколько дней назад дал понять, что Москве очень дорого обойдется осуществленная ей агрессия.

В тоже время, присутствие секретаря обороны Джима Маттиса на торжествах, по случаю Дня Независимости Украины в Киеве, обусловленное переговорами о поставках летального оружия, а также, участие войск НАТО в военном параде, является признаком того, что кубики были брошены. «Жребий брошен», как заявил Цезарь, в момент перехода Рубикона. После определенных колебаний возникло необратимое решение заставить Кремль заплатить за вторжение в Украину.

Тем не менее, самым убедительным выражением неуступчивой воли Запада, способной предотвратить экспансионизм Путина, является, с одной стороны, каталогизация России в виде органического закона («Оказание противодействия противникам Америки») как врага США, а, с другой стороны, установление антироссийских санкций, по тому же закону, в ранг нормативного акта, принятого Конгрессом Соединенных Штатов Америки. Данный документ является долгоиграющим механизмом, потому что отменить его действие, согласно чьему либо желанию не удастся. Одновременно с этим, обозначенный закон обладает экстратерриториальным характером действия, и фактически обязывает не только членов евроатлантического партнерства, но и всех остальных друзей США к осуществлению американских санкций.

Роль обезьяны на дереве…

Таким образом, сложившаяся ныне международная конъюнктура отказывает Республике Молдова в прелестях того, что связано с понятием маленького государства, заявляющего о собственном нейтралитете. В случае, если она пожелает для себя роль стороннего наблюдателя, по типу обезьяны, следящей с высоты дерева на котором она восседает, за тем как дерутся львы, избрать удобную роль равноудаленного и не вовлечённого наблюдателя. Применяемая еще вчера логика "ласковый теленок двух маток сосет», сегодня более не является актуальной.

Иными словами, кристаллизация позиции Республики Молдова в отношении Москвы, и её храбрость в подходах к бывшиму мегаполису обусловлена главным образом международным контекстом. Никто на вершине властной пирамиды в Кишиневе более не действует на собственный страх и риск, когда сталкивается с антимолдавскими действиями, московского происхождения. Решение, в результате которого Румыния и Венгрия помешали российскому вице-премьеру Дмитрию Рогозину добраться до Тирасполя, а также, последующее объявление его нежелательной персоной на территории суверенного молдавского государства является результатом стратегических решений, согласованных на уровне евроатлантического сообщества.

В связи с тем, что геополитическая война набирает обороты, главной целью российской пропаганды является убедить весь свет в том, что это либо является некой химерой, либо – доказать, что ничего подобного просто не существует.

Безусловной победой российских спецслужб можно считать тот факт, что им удалось убедить мир в том, что существуют вещи намного более важные, чем противодействие русскому империализму. Населению намеренно навязывается мысль о том, что ВВП, менее вреден для них, чем нынешнее молдавское руководство. Между военной пропагандой Москвы и внутренней полемикой национальных политформирований ставится знак равенства, при этом намекая на то, что вторая, намного более опасна, нежели первая.

«Москва более не посылает танков для того чтобы завоевать Вас. В тоже время, Вас поработили собственные олигархи, захватившие Ваше государство». Сия дурость, любезно втемяшиваемая российской пропагандой, на первом этапе поразила большинство кишиневских сми, после чего стала главным лейтмотивом выступлений, озвученных в ходе протестных движений, а также некоторых оппозиционных партий.

Другим ожогом российской дезинформационной компании, является создание впечатления того, что московскими происками, направленными против Республики Молдова и ее политических лидеров, является спектакль, организованный и разыгрываемый в самом Кишиневе. К примеру, покушение на жизнь Владимира Плахотнюка. Несмотря на то, что оно было разоблачено службой контрразведки Украины, а сама операция по обезвреживанию террористов проходила под личным руководством Президента Украины Петро Порошенко, была воспринята частью сми не иначе как инсценировка.

Красная линия, начерченная за Днестром…

Намеренное замалчивание, а в некоторых случаях и полное игнорирование величины российской опасности, позволило Кремлю обеспечить Игорю Додону победу в президентской гонке, и тем самым внести разлад, скомпрометировать и настроить друг против друга составные части молдавского проевропейского политического класса. Оценивая имеющиеся результаты именно под этим углом, мы можем однозначно заявить, что гибридная война, которую ведет Россия нанесла Республике Молдова удар в спину, значительно подорвав уровень ее самообороны.

Но, как известно, худа без добра не бывает. К положительным моментам данного сценария можно приписать красную линию, недавно начерченную США и ЕС на молдо-американской границе, которую Москве переступать не стоит. Все попытки русских проникнуть в Республику Молдова будут решительно и жестко отражены Западом, для того, чтобы не позволить ей приблизиться к восточной границе НАТО, к американским базам, размещенным на территории Румынии, а также, для того чтобы обеспечить надежный тыл Украине, обезопасив ее тем самым от возможности российского вторжения.

Именно этот компонент, является одним из основных элементов формулы, позволяющей второму румынскому государству твердо держаться на плаву в условиях новой холодной войны, а результаты её действия, станут заметны и ощутимы в самом обозримом будущем.

Перевод с румынского языка Рустама Оруджалиева