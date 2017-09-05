Беседа с президентом Игорем Додоном. Без кофе…

В эти дни, в связи с выходом первой политической энциклопедии страны, я встречался с многочисленными политиками, среди которых был и президент Республики Молдова Игорь Додон. Ниже я хочу поделиться некоторыми выводами, которые я сделал в результате этой встречи.

Вывод первый. Глава государства на самом деле проявляет огромный интерес к истории Республики Молдова. За годы работы с политиками я научился отличать истинный интерес от ложного. Президента по-настоящему заинтересовали книги об истории политики.

Вывод второй.Президент Игорь Додон из тех людей, девизом которых является поговорка: «Доверяй, но проверяй». Во время нашей беседы я заметил, что президент лично проверяет всю информацию, которая до него доходит. Я подумал, что поэтому он очень осведомлен, и его трудно застать врасплох на публике.

Вывод третий.Главным стратегом президентуры является сам президент. Он делает заметки (я видел лично) обо всем, что кажется ему важным, а на полях, исписанных от руки листов (г-н президент, если Вы читаете эти строки, простите мне мое любопытство журналиста), он записывает не только выводы, но и шаги, которые следует предпринять.

Четвертый вывод.Президент активно готовится к новому политическому сезону, и похоже, готов действовать по нескольким направлениям одновременно. Я не буду их перечислять, потому что наша беседа была частной, и я не хотел бы, чтобы глава государства обвинил меня в обнародовании информации, полученной в частном порядке. Я могу лишь сказать, что будь я на месте наших власть имущих, я бы насторожился. Знаю, что некоторые думают, что президент находится в тайном сговоре с властью, и противостояние между ними – спектакль, но на этот раз мне показалось, что президент не лукавит. Напротив, он решительно настроен на битву с властью. Посмотрим…

Вывод пятый:Главе государства прекрасно известны его сильные и слабы стороны. Он не избегает этой темы, что является свидетельством того, что он работает над устранением проблем, с которым сталкивается, или может столкнуться в будущем. Обычно, молдавские политики изображают из себя крутых парней, и не обращают внимания на свои слабые стороны, а потом это играет с ними злую шутку. Президент Додон приятно меня удивил в этом смысле.

Вывод шестой:Глава государства прекрасно знает обстановку в СМИ. Он отменно осведомлен обо всем, что происходит за кулисами этой сферы. Более того, у меня создалось впечатление, что он прекрасно знает молдавских журналистов, и ему известно, кто какой журналистикой занимается.

Вывод седьмой. Президент слишком верит в народ, в избирателей. По-моему, это большая ошибка, хотя Игорь Додон считает иначе. Известны многочисленные прецеденты, когда избиратели меняли свое мнение на диаметрально противоположное буквально за ночь. По-моему, нельзя брать за основу своей политической стратегии столь глубокую веру в народ. Похоже, президент придерживается другого мнения. Посмотрим…

Вывод восьмой. Президент искренне верит, что приднестровская проблема может быть решена. Лично я в этом сомневаюсь. Как минимум, я считаю, что она не может решиться в пользу Республики Молдова. Похоже, Игорь Додон знает, на чем основана его уверенность в решении этой проблемы, но он не стал вдаваться в подробности. Посмотрим…

Девятый вывод.Президент уверен, что молдавское общество можно объединить. Он не стал сильно распространяться на эту тему, но он показался мне очень уверенным в том, что он говорит. Лично я скептически рассматриваю этот вопрос. Посмотрим…

Десятый вывод.Президент Игорь Додон является первым политиком, с которым я общался за последние 23 года, и который не предложил мне кофе. Из этого я делаю вывод, что он либо не любит кофе, либо экономит бюджетные средства. Я согласен на эту жертву во имя интересов страны, и если когда-нибудь еще пойду к президенту, то непременно захвачу с собой кофе, чтобы сэкономить бюджетные средства.

Игорь Волницки