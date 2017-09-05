Студенческая жизнь слишком дорогая

Жизнь студента - не только увлекательная, но и дорогая. По словам учащихся столичных ВУЗов, ежемесячно они тратят до 10 тысяч леев.

Обычные статьи расходов молодых людей - жилье, транспорт и развлечения. Дороже всего обходится аренда квартир, а, когда бюджет не позволяет, приходится делить комнаты с соседями"Аренда стоит 75 евро, плюс продукты, коммунальные платежи - это еще 100. Хотелось бы тратить меньше, но получается около 350-400 евро", передает canal3.md

"Где-то 10 тысяч леев, но большая часть суммы уходит на жилье. Есть и другие расходы, мы молодые, иногда хочется пойти в кафе, клуб, на дискотеку"

"Стоимость аренды однокомнатной квартиры варьирует от 150 до 250 евро, в зависимости от условий. Если нужны двух или трехкомнатные квартиры цена - от 180 до 300 евро"

Значительно меньше расходы студентов, которые живут в общежитиях или с родителями. В месяц они тратят от двух до четырех тысяч леев.

"Заплатил за общежитие 2100 леев на год. На еду в неделю уходит около 400 леев"

Пока одни студенты экономят и ездят на троллейбусах, другие предпочитают добираться на лекции в комфорте.

Тем временем аналитики сайта Uniplaces.com подсчитали. Дороже всего обходится обучение лондонским студентам. Ежемесячно в их кошельках должно быть не меньше 1200 евро. Немного дешевле жизнь в Париже и Милане - учащиеся там тратят до 1000 евро в месяц.