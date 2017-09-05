Что будет с леем: прогноз экспертов

Владислав Бордеяну

На молдавском рынке продолжается укрепление национальной валюты.

Это - объективный процесс или он искусственно форсируется для достижения каких-то целей? Что говорят эксперты о том, чего стоит ожидать в ближайшее время на валютном рынке, и какие рекомендации они дают по поводу сбережений.

Что будет с леем?

По мнению участников валютного рынка, серьёзных курсовых движений в ближайшее время не предвидится. Учитывая ожидаемые в начале осени поступления от экспорта зерновых и масленичных культур, маловероятно ожидать девальвации молдавской валюты. Дилеры не видят, за счет чего может вырасти интерес к покупке евро и американского доллара. При нынешних реалиях в экономике, официальный курс лея является отражением спроса и предложения на валютном рынке.

Финансист Сергей Гайбу считает, что стоимость молдавской денежной единицы в осенний период не будет сильно меняться. «Экспорт, сокращение закупок за рубежом говорят о том, что платежный баланс Молдовы более-менее сбалансирован. В этот период не стоит беспокоиться. В течение лета Нацбанк совершал меньше валютных интервенций. Когда инфляция была хорошей, т.е. та, которую для себя установил регулятор, они закупали валюту. У НБМ есть рычаги для того, чтобы сдерживать лей на уровне, который комфортен для политики банка. Скорее всего, что к зиме лей слегка потеряет в весе», - предположил эксперт.

Исполнительный директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь отметила, что наблюдается несколько неожиданное укрепление национальной валюты к доллару и евро. Если она и отступает, то незначительно - на несколько дней, а затем отыгрывает позиции. Безусловно, ситуация внутри страны зависит от ситуации на внешних рынках, от того, что будет происходить в первую очередь в США и в ЕС. Пока доллар ослабляется немного на валютных рынках, а евро, незначительно, но укрепляется.

«Что касается Молдовы, то видна тенденция на дальнейшее укрепление лея, поскольку экономических причин я, к сожалению, не вижу, - говорит эксперт. - Ситуация с курсом нашей валюты в определенной степени будет зависеть от того, получит ли страна внешнее финансирование, т.е. придут ли в страну, например, европейские деньги для поддержки государственного бюджета. Если эти деньги появятся в казне, то лей начнет ослабевать».

Экс-глава управления реального сектора экономики министерства экономики Думитру Барбалат, ссылаясь на прогнозы американского коммерческого банка Morgan Stanley Bank, написал в соцсетях, что к концу 2017-го, в начале 2018 г., евро дойдет до 22,5 лея, а доллар до 18. «В то время как Минэкономики обещало все 20 леев за доллар. Но ничего не прогнозировало по поводу евро. Этакой «хитрожитомирский» прогноз», - написал он.

Справка: Согласно прогнозам министерства экономики, скоординированный с экспертами Международного валютного фонда, на конец 2017 г. обменный курс составит 20,1 лея за 1 доллар, на конец 2018 г. – 21,1 лея, на конец 2019 г. – 21,9 лея, а на конец 2020 г. – 22,6 лея за доллар.

По мнению экономиста Михаила Пойсика, в резервах банка есть замороженные деньги, которые придерживают для того, чтобы исключить спекуляции на валютном рынке. Эксперт предположил, что в настоящее время идет скупка валюты. Минэкономики давая прогноз, заверил, что среднегодовой обменный курс молдавского лея по отношению к американскому доллару составит 20 леев за $1.На этом многие заработают, как минимум, 10%. Классный бизнес, - считает специалист. Также он предположил, что если Нацбанк снизит норму обязательного резервирования, то курс лея упадет.

Международные аналитики считают, что евро укрепился, т.к. инвесторы больше не считают доллар безопасным активом на фоне северокорейского фактора. Также рынки обеспокоены финансовой ситуацией в Вашингтоне. По оценкам представителей Инвестиционного банка США, курс евро будет расти и в 2018 г., и может достичь одного уровня с фунтом стерлингов. Причиной спада английской валюты, как объясняют специалисты, могут стать последствия брексита.

В какой валюте хранить сбережения?

Каждый старается сэкономить и отложить часть заработанных денег. В этом случае возникает вопрос, в какой валюте лучше хранить сбережения? Однозначного ответа на такой вопрос никто не даст. Эксперты говорят, что во всем есть определенный риск.

«Если есть накопления, нужно очень внимательно относиться к тому, в какой банк их нести, - считает Галина Шеларь. - Нужно четко оценить качество кредитного учреждения и отслеживать самостоятельно ситуацию. Конечно, хранить валюту лучше в разных единицах, если у вас есть достаточное количество свободных средств. С учетом разных внешних факторов, я бы держала ее в национальной валюте. Есть хорошая поговорка: деньги необходимо держать в той валюте, в которой их вам дают. То есть зарабатываете в леях, в них и держите. Но с точки зрения владельцев этих сбережений - потенциальных вкладчиков, нужно принимать самостоятельное решение.

Стоит ли вкладывать деньги в жилищную недвижимость для сдачи в аренду, с перспективой ее продажи по более высокой стоимости, если ситуация на рынке будет этому способствовать? Однозначно – да! Когда-нибудь это будет выгодно. Но вопрос, когда? Сейчас он открытый. Если это - вложение, то вы должны быть абсолютно уверенными, что не придется быстро возвращать эти деньги; а также, что можете ждать того момента, когда рынок недвижимости начнет показывать тенденцию роста. Когда это произойдет сложно сказать, учитывать большой миграционный отток граждан, и темпы его не сокращаются. Это значит, что спрос на жилье не будет расти. Это - одна сторона. А вторая - если мы вкладываем в недвижимость, то мы должны понимать, что нужно нести расходы на содержание этой недвижимости.

Михаил Пойсик также является сторонником того, чтобы держать деньги в трех валютах – в евро, долларах и леях примерно равными долями.

Сергей Гайбу советует простому человеку не зарабатывать на обмене валют. Для это нужно быть профессионалом, и постоянно мониторить валютный рынок. «Я рекомендую сформировать сбалансированную корзину валютных сбережений. Тем более если есть хотя бы частичный доход в валюте. Но все зависит от планов человека. Если вы решили использовать долгосрочное инвестирование, то лучше всего конвертировать в валюту - 50 х 50. Если планируете в недалеком будущем, учитывая стабильность молдавского лея, менять валюту, потом обратно по курсу, это приведет к потерям, хотя и будут небольшие скачки. Данные операции не оправданы. Лучше всего исходить из планов, когда будут затраты и когда будет сбалансированная корзина валют, включая и молдавский лей. В последующие пару месяцев особых изменений не будет», - уверен эксперт.

Эффект от кражи миллиарда

«Кража миллиарда выбила нас из состояния неустойчивого равновесия в сторону негатива, поскольку деньги, выведенные из страны, практически не возвращаются, - полагает Галина Шеларь. - То, что нам говорят, что вернули, на самом деле не вернули, а продали активы банков, которые остались в стране. На счета министерства финансов поступают те деньги, которые никуда из страны не выходили. А что касается денег, которые ушли из страны, то, что мы называем «кражей миллиарда», то, что должны возвращать в резервы Национального банка, они пока в страну не пришли. Пока власть в поисках источников, чтобы выполнить обязательства, которые взяло на себя правительство, в том числе и перед МВФ».

Справка: По данным министерства финансов, до 1 июня 2017 года, из срочного кредита, предоставленного BEM, BS и UB, удалось вернуть 1 миллиард 2 миллиона 280 тысяч леев. Согласно закону, государство должно вернуть Национальному банку в течение 25 лет 13,58 млрд. леев.

Есть график погашения задолженностей правительства перед Нацбанком. Пока все происходит за счет налогов, роста штрафов, увеличения тарифов, в том числе на общественный транспорт. Платить больше будем мы, а государство на содержание общественного транспорта будет тратить меньше. Понятно, если повысят тариф на проезд в общественном транспорте, об этом не будут говорить, но автоматически возрастут услуги, что соответственно скажется на цене всех товаров. За это будем платить мы с вами. Тариф, по которому «Молдова-газ» покупает у «Газпрома» газ, серьезно уменьшается. Об этом говорят эксперты, но цена для потребителей отнюдь не снижается. Власти пока изыскивают разные способы погашения долга, испытывая терпение населения и предпринимателей.

По мнению Гайбу, после кражи миллиарда в начале 2015 г. экономика пострадала, но валютный баланс уже сформировался. В настоящее время установленный обменный курс более-менее сбалансированный.

Экономист Михаил Пойсик говорит, что кража миллиарда закончилась тем, что обрушили лей за один месяц. По его словам, за этот период многие на продаже и покупке заработали столько, сколько можно взять за 2-3 года. Сегодня у Нацбанка есть масса рычагов, которые определяют курс лея.

Независимая зависимость

«Все, что происходит в мире, отражается на нас. Даже выход Англии из Евросоюза, косвенно скажется на ситуации в Молдове, - подчеркнула Шеларь. - ЕС - наш один из крупнейших партнеров. Все процессы, как позитивные, так и негативные, которые там происходят, будут сказываться на экономике стран-партнеров. Кроме того, выход Великобритании из Союза, - это не только условное сокращение миграционного пространства, но и создание новых отношений. Вполне очевидно, что никакого разрыва и девичьей фамилии не будет. Сейчас ведутся переговоры, обсуждения, новые видения и предложения о будущем самого Евросоюза. Какими будут отношения, будет видно в середине сентября. Тогда и нам станет понятно, как будет меняться ситуация внутри ЕС, и как это окажет влияние на партнеров и на союз. И мы должны быть к этому готовы и продумать, что мы будем делать в том или ином случае. Это важно».

По словам Гайбу, молдавский лей зависит от внутренней политики и от того, что происходит с экономикой. Молдова - слишком маленькая страна, чтобы почувствовать определённые изменения. Да, Англия вышла из ЕС, все перемены в курсе уже произошли, соответственно, в данном случае ничего такого не представляется. На обменный курс лея в первую очередь оказывают влияние экспорт и переводы от гастарбайтеров. Эти факторы формируют сильный лей, который немного укрепился в течение лета, по сравнению с долларом и евро. Также немаловажный фактор - это политика Нацбанка, которая ориентирована на сдерживание инфляции. В принципе, так было всегда. Сегодня НБМ более независим. В среднесрочном периоде есть определенные риски. Но в ближайшее время не стоит ничего бояться.

Михаил Пойсик считает, что на обменный курс валют влияет много факторов. Валюта - это ресурс. Когда она в избытке, то дешевеет. Когда она в недостатке, то дорожает. Есть проблемы общеэкономические, от которых, например, зависит, растет или падает экспорт. Если говорить о причинах укрепления валюты, то, конечно, ключевым фактором выступают спекулятивные сделки.

«Сокращение денежных поступлений из-за рубежа, гранты, кредиты - это немонетарные факторы. А есть монетарные и сезонные факторы. К концу каждого месяца страна рассчитывается за коммунальные услуги, поставщики газа и электроэнергии скупают доллары, чтобы расплатиться за импорт. В этот период валюта дорожает, поэтому рекомендую покупать ее в начале месяца. Она тогда дешевле. Есть много факторов, которые определяют обменный курс валют, в том числе, с одной стороны, - спрос, а с другой, - предложение. А спрос и предложение определяются денежной массой. Если она есть в стране, валюта будет дорожать», - сказал эксперт.