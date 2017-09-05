Жизнь не сахар: опасен ли новый закон в России для мигрантов из Молдовы

Новый законопроект Совфеда РФ должен предотвратить вмешательство во внутреннюю политику России извне, но чем грозит новый закон о "нежелательном" поведении для трудовых мигрантов - разбирался Sputnik.

По статистике, большая часть граждан Молдовы, уезжая за границу, находит работу в России.

И среди стран, откуда больше всего приходит денежных переводов Россия находится на первом месте.

Однако в этой стране могут принять новый закон, который окажет влияние на трудовых мигрантов.

Новый законопроект Совета Федерации России предусматривает ответственность за "нежелательное поведение", ущерб национальной безопасности и пропаганду среди молодежи.

Наказание за такую деятельность для россиян – ответственность, от административной до уголовной. А для иностранцев, на которых главным образом и направлен закон, – выдворение на родину.

Проблема в том, что "нежелательными" могут оказаться общественники и правозащитники-иностранцы, чья работа по сути не имеет прямого отношения к политике.

"С точки зрения защиты государственных интересов это выглядит логично и понятно. Но на практике законы часто живут своей собственной жизнью, совершенно отличной от первоначальной цели. И тут начинается – сведение счетов с конкретными людьми, устранение партнеров по бизнесу", — отметил экс-замдиректора ФМС РФ Владимир Поставнин, возглавляющий фонд "Миграция XXI века".

Как же именно это может ударить по мигрантскому сообществу в России?

Рассмотрим ситуацию: иностранным рабочим задерживают зарплату.

Обычно в такой ситуации находится либо активист среди самих рабочих, либо некий правозащитник, выходец из мигрантской среды, который, вполне вероятно, неплохо знает российские законы и успешно отстаивает интересы своих соотечественников.

Угрозами и силовыми методами, то есть просто избиением до полусмерти, против такого активиста действовать нельзя – это чистой воды уголовщина. Завести на него дело – тоже, если нет формального повода.

И тут недобросовестный бизнесмен или чиновник может составить настоящий донос о том, что деятельность общественника по тем или иным причинам является тем самым "нежелательным поведением". И, разумеется, заявление будет подкреплено просьбой разобраться в происходящем.

Сенатор Андрей Климов, один из авторов законопроекта, подчеркивает, что инициатива Совфеда направлена на "заокеанских партнеров, систематически вмешивающихся в дела России". Однако если в итоговом варианте механизм закона не будет скрупулезно прописан, достаться может и людям, совершенно не покушающимся на основы государственного строя России.

"Формулировки должны быть как можно более конкретные, четкие и ясные. Потому что проблема российских законов в том, что абстрактность формулировок приводит к злоупотреблениям. Как во времена СССР, была статья за антисоветскую агитацию. А что такое антисоветская агитация: как хочешь, так и понимай", — пояснил специалист по миграционному законодательству, директор фонда "Добрососедство" Юрий Московский, которого цитирует Sputnik Таджикистан.

В итоге решение о выдворении многих иностранцев будет следовать букве, но никак не духу закона.

Сам документ о "нежелательном поведении" был передан в Госдуму в начале 2018 года. Он станет дополнением действующего ФЗ "О нежелательных организациях", принятого в 2015 году, но распространяться будет не только на организации и НКО, но и на физические лица.

Инициатива, вполне вероятно, будет частично дублировать ст. 282 УК РФ о "Возбуждение ненависти либо вражды", что в данном контексте рассматривается именно как антигосударственная деятельность.

Обращение с просьбой проверить "нежелательных" лиц смогут направлять в Генеральную прокуратуру РФ депутаты и сенаторы.

Законопроект создается на фоне недавних заявлений Владимира Путина о том, что западные политики и даже спецслужбы не раз вмешивались во внутриполитические дела России.