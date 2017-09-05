Молдова продолжает продвигать в ООН тему вывода российских войск

Глава МИД Молдовы представил своему коллеге из Словакии Мирославу Лайчаку «аргументы, которые лежат в основе просьбы Республики Молдова включить в повестку дня 72-й сессии Генассамблеи ООН тему, касающуюся вывода российских вооруженных сил» из Приднестровья.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, их встреча состоялась в рамках Стратегического форума в Бледе, а тема повестки Генассамблеи ООН была поднята в связи с тем, что Лайчак недавно был избран на пост председателя 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Галбур выразил надежду, что включение в повестку Генассамблеи антироссийской инициативы Молдавии позволит «провести на платформе ООН конструктивное рассмотрение вопроса о незаконном пребывании российских войск на территории страны за последние 25 лет». Глава молдавской дипломатии подчеркнув при этом, что Молдавия «поддерживает приоритеты избранного председателя и будет эффективно сотрудничать для достижения этих целей».

Напомним, 22 августа постоянный представитель Молдавии при ООН Виктор Морару сообщил, что Кишинев обратился в ООН с просьбой включить вопрос о выводе войск РФ из Приднестровья в повестку дня ближайшей сессии Генассамблеи, которая состоится в начале сентября.

Посла Молдавии в Москве Андрея Негуцу вызвали в МИД РФ, где заявили, что этот шаг Кишинева является недружественным и провокационным, и призвали отказаться от него.