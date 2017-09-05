Ион Доска завоевал новый титул чемпиона мира

Ион Доска стал в 4-й раз чемпионом мира по шашкам среди ветеранов. На соревнованиях в Болгарии он набрал 14 очков из 14 возможных, передает IPN.

В турнире приняли участие 20 спортсменов. В Болгарии проявила себя и Кристина Заруба, которая завоевала две золотые медали среди молодежи, в программе быстрых шашек и в блиц-партии. Кроме того, женская команда заняла 2-е место в блиц-партии и в классических шашках, а так же третье место в быстрых шашках. В целом, Молдова завоевала 9 медалей.

Ион Доска считается самым результативным молдавским игроком. Он является обладателем Кубка СССР (1980 и 1990 годы), чемпионом Советского Союза (1991) по русским шашкам, призером чемпионатов мира по универсальным шашкам, чемпионом мира (1999) по универсальным шашкам, чемпионом Соединенных Штатов Америки по польским шашкам (2000). Спортсмену 60 лет.